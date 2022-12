Υγεία - Περιβάλλον

Στη ΜΕΘ 17χρονη μετά από καισαρική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για την ανήλικη μητέρα που είχε επιπλοκές μετά τον τοκετό.

Στη ΜΕΘ διασηλωνεμένη είναι μία 17χρονη από τα Χανιά, που γέννησε την περασμένη Κυριακή ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η ανήλικη γέννησε με καισαρική στις 18 Δεκεμβρίου και σύμφωνα με πληροφορίες, έπαθε σηψαιμία λόγω φλεγμονής μετά τη γέννα.

Η κατάστασή της υγείας της κρίνεται σοβαρή καθώς δεν έχει ξεφύγει τον κίνδυνο και παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός” - Μάνα 19χρονου: η κλήση του πατρός Αντωνίου για την ασέλγεια ήταν “δώρο”

Γκάγκα: ο αντικαπνιστικός νόμος δεν εφαρμόζεται παντού, αλλά…

Σπύρος Πολλάλης: Πέθανε ξαφνικά ο Δήμαρχος Τροιζηνίας - Μεθάνων