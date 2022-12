Οικονομία

Η Linda Jensen αναλαμβάνει Group CEO του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ διεθνώς

Το καλωσόρισμα του επικεφαλής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρή Κυριακού, στην Linda Jensen, που έχει μακρά εμπειρία της, σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις μεγάλων διεθνών ομίλων media.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει με συνέπεια και σταθερότητα να επεκτείνει το διεθνές του αποτύπωμα, επενδύοντας σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, σε νέες χώρες, αλλά και σε στελέχη διεθνούς βεληνεκούς. Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενδυνάμωσης και επέκτασης της παρουσίας του παγκοσμίως, ανακοινώνει ότι η Linda Jensen αναλαμβάνει τη θέση Group Chief Executive Officer του Ομίλου διεθνώς.

Ως επικεφαλής όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν 31 κανάλια & 3 συνδρομητικές ψηφιακές πλατφόρμες, σε 3 ηπείρους, αγγίζοντας ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια, η Linda Jensen θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου, στην παγκόσμια αγορά media και ψυχαγωγίας.

Η Linda Jensen διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε διοικητικές θέσεις διεθνών ηγετικών ομίλων media, όπως το HBO, το MTV και το CME, όπου με σύγχρονη οπτική, εξαιρετικές ικανότητες στρατηγικής και ανάπτυξης περιεχομένου καθώς και βαθιά γνώση της διεθνούς αγοράς, συνέβαλλε αποτελεσματικά στην ενδυνάμωσή τους.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει με υψηλούς στόχους και στρατηγικές κινήσεις να επεκτείνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα σε νέες αγορές και νέες τεχνολογίες, και παράλληλα ενισχύεται διαρκώς με κορυφαία στελέχη υψηλής τεχνογνωσίας και μακροχρόνιας εμπειρίας.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά, υποδέχομαι την Linda στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Η σπουδαία εμπειρία της θα συμβάλλει σημαντικά στη φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξη του Ομίλου μας παγκοσμίως και θα προσδώσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στις δραστηριότητές μας».

Η Linda Jensen, δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένη που αναλαμβάνω CEO του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Η μακρά ιστορία του Ομίλου σε δημιουργία εξαιρετικού περιεχομένου σε συνδυασμό με το όραμα για συνεχή πρόοδο και πρωτοπορία στη αγορά των media, αποτελούν θεμέλιο για ανάπτυξη. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους νέους συναδέλφους μου και μαζί να δημιουργήσουμε ξεχωριστές εμπειρίες ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια».

Σχετικά με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ είναι ένας κορυφαίος πολυεθνικός οργανισμός media, περιεχομένου, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, και διατηρεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο διεθνών media assets σε διάφορες πλατφόρμες (Τηλεόραση, ΟΤΤ, Ραδιόφωνο, Αίθουσες Κινηματογράφου, Ψηφιακά Μέσα, Μουσική, Εκδόσεις και Εκπαίδευση) σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Ο Όμιλος ANTENNA επένδυσε στις εταιρίες Facebook, Twitter και Spotify από τα πρώτα τους χρόνια. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ κατέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε media, που περιλαμβάνουν την επενδυτική τράπεζα και fund, Raine Group, τον μεγαλύτερο όμιλο media για νέους στον κόσμο, Vice Media, την εμβληματική εταιρία τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών στο Hollywood, Imagine Entertainment, καθώς και 31 κανάλια και 3 συνδρομητικές ψηφιακές πλατφόρμες. Με ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει να επεκτείνεται σε νέες αγορές, νέες τεχνολογίες και media.

