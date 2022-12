Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

«Συνεχίζονται οι αστρολογικά καλές ημέρες», επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος αναφέρθηκε σε προβλέψεις της από τον Σεπτέμβριο για την κλιματική αλλαγή και τα ακραία φαινόμενα, όπως αυτά που έχουν ενσκήψει στις ΗΠΑ.

Ακόμη, όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, η Αφροδίτη συνεχίζει τις ωραίες όψεις της και ευνοεί την τύχη, τις σχέσεις και τις γνωριμίες.

Αμέσως μετά, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, η αστρολόγος της εκπομπής, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Ελασσόνα: Μαρτυρικός θάνατος κτηνοτρόφου μέσα στο μαντρί του

Σπύρος Πολλάλης: Πέθανε ξαφνικά ο Δήμαρχος Τροιζηνίας - Μεθάνων

Πέθανε προετοιμάζοντας το σπίτι για τη γιορτή της