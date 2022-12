Κοινωνία

Αντικαπνιστικός νόμος - Αστυνομία: Εκατοντάδες πρόστιμα και χιλιάδες έλεγχοι τον Δεκέμβριο

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε στατιστικά στοιχεία, μετά τον σάλο που ξέσπασε από το tweet του Θάνου Πλεύρη, για την φωτογραφία του ηθοποιύ Βασίλη Μπισμπίκη με τσιγάρο.

Σάλο αντιδράσεων και σχολίων προκάλεσε η εκκίνηση διαδικασίας για την επιβολή προστίμου για παράβαση του αντικαπνιστικού νόμου, από το νυχτερινό κέντρο «Έναστρον» και τον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη, την οποία ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης, μετά από την ανάρτηση φωτογραφίας στα social media, του ηθοποιού να καπνίζει μέσα στο κέντρο, όπου εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή.

Λίγο αργότερα, με νέα του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά το πρόστιμο που προανήγγειλε για το νυχτερινό κέντρο και τον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη, ο Θάνος Πλεύρης επιχειρεί να ξεκαθαρίσει την θέση του για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα νυχτερινά κέντρα.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε ότι γίνονται εντατικοί έλεγχοι από την Ελληνική Αστυνομία την τήρηση της απαγόρευσης καπνίσματος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «στην διάρκεια του Δεκεμβρίου έχουν ήδη γίνει 20.000 έλεγχοι από τους οποίους πιστοποιήθηκαν 800 παραβάσεις».

Συνεχίζοντας, πάντως, ανέφερε αιχμηρά ότι «Για τους ελέγχους δεν είναι αρμόδια μόνο η Αστυνομία, είναι και η Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν ξέρω τι κάνουν τα όργανα ελέγχου στα άλλα σώματα»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Δεκέμβριο έγιναν 20.534 έλεγχοι για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και βεβαιώθηκαν 814 παραβάσεις σε καπνίζοντες θαμώνες και υπεύθυνους διαχείρισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως συναρμόδια ελεγκτική Αρχή, πραγματοποιεί καθημερινά συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ολόκληρη τη χώρα, με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το διάστημα από Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου έως σήμερα, Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 20.534 έλεγχοι για την αντικαπνιστική νομοθεσία και βεβαιώθηκαν συνολικά 814 σχετικές παραβάσεις, σε καπνίζοντες θαμώνες και υπεύθυνους διαχείρισης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, στην Αττική το τριήμερο των Χριστουγέννων (Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022 έως Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2022), πραγματοποιήθηκαν συνολικά 143 έλεγχοι.

Οι έλεγχοι για τη διασφάλιση της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Υπενθυμίζεται ότι, συναρμόδιες Αρχές για την διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων είναι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης βαθμού Α’ και Β’, η Δημοτική Αστυνομία, καθώς και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους».





