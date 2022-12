Πολιτισμός

Ηθοποιοί: Διαμαρτυρία για το νέο προσοντολόγιο (εικόνες)

Πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας έκαναν οι ηθοποιοί στο κέντρο της Αθήνας. Η απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών.

Ηθοποιοί και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τρίτης πορεία προς το Σύνταγμα, διαμαρτυρόμενοι για το Προεδρικό Διάταγμα 85, το οποίο όπως καταγγέλλουν, εξισώνει τα πτυχία τους με το απολυτήριο λυκείου.

Προηγουμένως είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το υπουργείο Πολιτισμού, όπου με πανό και συνθήματα ζήτησαν την ίδρυση ανώτατης βαθμίδας για τις παραστατικές τέχνες, άμεση επίλυση στο ζήτημα των διπλωμάτων και απόσυρση του προεδρικού διατάγματος 85.

Για το ζήτημα μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, τονίζοντας πως, δεν υπάρχει καμία διαφορά για τα πτυχία των καλλιτεχνών.

Από το Υπουργείο Εσωτερικών υπήρξε η διευκρινιστική ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι:

«Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τις οιμωγές του ΣΥΡΙΖΑ περί υποτιθέμενης υποβάθμισης των διπλωμάτων των αποφοίτων Ανώτερων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολών Δραματικής Τέχνης επισημαίνονται τα εξής:

Το νέο προσοντολόγιο – κλαδολόγιο του Προεδρικού Διατάγματος 85/2022 ρυθμίζει, για πρώτη φορά, τα προσόντα διορισμού στους κλάδους ΠΕ Θεατρικών Σπουδών (ειδικότητα ΠΕ Θεατρικών Σπουδών) και ΔΕ Καλλιτεχνικών Επαγγελμάτων (ειδικότητα ΔΕ Ηθοποιών ή ΔΕ Θεάτρου) εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη λυκειακή και τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διευκρινίζεται δε ότι για τυχόν καλλιτέχνες ηθοποιούς οι οποίοι ήδη απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου σε θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) (π.χ. ΤΕ Θεάτρου που δεν υπάρχει στο νέο προσοντολόγιο) δεν επέρχεται ουδεμία δυσμενής μεταβολή (π.χ. υποβιβασμού εκπαιδευτικής κατηγορίας). Επίσης, καλλιτέχνες ΤΕ κατηγορίας κλάδων που υπάρχουν στο νέο προσοντολόγιο (π.χ. ΤΕ Κινηματογραφικών Σπουδών), οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα με βάση το νέο π.δ. (π.χ. πτυχίο ΤΕΙ) επίσης δεν θίγονται από τις διατάξεις του νέου προσοντολογίου και αντιστοιχίζονται κανονικά στον νέο κλάδο ΤΕ Κινηματογράφου.

Είναι τουλάχιστον υποκριτική, αν όχι πολιτικάντικη η στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το άρθρο 79 του νόμου 4481/2017 (Α΄ 100) που ο ίδιος επικαλείται, όχι μόνο δεν επέλυσε το πρόβλημα αλλά το επέτεινε, καθώς αναγνώρισε διακριτό καθεστώς μόνο στους σπουδαστές δραματικών σχολών που έλαβαν δίπλωμα έως τις 10 Ιουνίου του 2003, παγιώνοντας έτσι μία ανισότητα μεταξύ των καλλιτεχνών που παρακολουθούν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα σπουδών.

Τέλος, καθίσταται σαφές ότι το νέο π.δ. δεν καταλαμβάνει τις προσλήψεις σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων όπου ισχύει και εφαρμόζεται διακριτό προσοντολόγιο».

