Πολιτική

Δημητρακόπουλος: Η Εύα Καϊλή αισθάνεται προδομένη

Η μόνη επίσκεψη που δέχθηκε στη φυλακή η Εύα Καϊλή, η εικόνα για τα χρήματα και το παιδί της Ευρωβουλευτή. Η συνέντευξη του δικηγόρου της στην Corriere Della Sera.

Ότι η Εύα Καϊλή «είναι αθώα και ζει έναν εφιάλτη στη φυλακή», δήλωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της Ευρωβουλευτή, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιταλική εφημερίδα Corriere Della Sera.

«Η Εύα Καϊλή στη φυλακή ζει έναν εφιάλτη, μια καταστροφή, επειδή είναι αθώα. Το μόνο άτομο που την επισκέφτηκε την ημέρα των Χριστουγέννων ήταν ο πατέρας της» δήλωσε, λέγοντας πως το παιδί είναι μόνο με τον παππού του.

«Μετά από όσα διάβασε στους φακέλους της έρευνας, αισθάνεται προδομένη. Το όνομά της χρησιμοποιήθηκε εν αγνοία της, πριν από την ημέρα της σύλληψης δεν γνώριζε τίποτα για τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι, τα χρήματα δεν ήταν δικά της ούτε τα φύλαγε», ανέφερε και ερωτηθείς για αν η Εύα Καϊλή θα παραμείνει στο Βέλγιο ή θα επιστρέψει στην Ελλάδα, σε περίπτωση που αποφυλακιστεί, απάντησε πως «θα παραμείνει στις Βρυξέλλες και θα αγωνιστεί μέχρι να αναγνωριστεί η αθωότητά της».

«Η καρδιά της αιμορραγεί κυριολεκτικά για το 22 μηνών παιδί της, το οποίο είναι μόνο του και μπορεί να στηρίζεται μόνο στον ηλικιωμένο παππού του», σημείωσε ο δικηγόρος.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Μιχάλη Δημητρακόπουλου στην Corriere Della Sera

Υπερασπίζεστε την Καϊλή μαζί με τον συνάδελφό σας Αντρέ Ριζόπουλο. Πώς πέρασε τα Χριστούγεννα η πρώην αντιπρόεδρος;

Η Εύα Καϊλή στη φυλακή ζει έναν εφιάλτη, μια καταστροφή επειδή είναι αθώα. Το μόνο άτομο που την επισκέφθηκε την ημέρα των Χριστουγέννων ήταν ο πατέρας της.

Μετά την ακροαματική διαδικασία της 22ας Δεκεμβρίου, δεν ασκήσατε έφεση κατά της απόφασης των δικαστών να παρατείνουν την κράτηση. Δεν έχετε εμπιστοσύνη στη βελγική δικαιοσύνη;

Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο βελγικό σύστημα δικαιοσύνης. Ο Βέλγος συνάδελφός μου, Αντρέ Ριζόπουλος και εγώ, είμαστε δικηγόροι για περισσότερα από 30 χρόνια και η εμπειρία μας δείχνει ότι αν προσφεύγαμε στο εφετείο και απορρίπτονταν, τότε οι πιθανότητες να αφεθεί ελεύθερη η Καϊλή στο μέλλον θα ήταν πρακτικά μηδενικές. Θα ήταν πολύ δύσκολο, αν ζητούσαμε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο να την αφήσει ελεύθερη, οι δικαστές δηλαδή να εναντιωθούν στην απόφαση που έχουν ήδη λάβει ανώτεροι δικαστές.

Προς το παρόν, οι κατηγορίες που γνωρίζουμε είναι γενικές. Θα ήταν απαραίτητο να μάθουμε περισσότερα για το ποιος έκανε τι, πώς και πότε. Ως δικηγόρος της Καϊλή, γνωρίζετε περισσότερα;

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, οι κατηγορίες είναι δωροδοκία δημόσιου λειτουργού, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εγκληματική οργάνωση. Αυτό που μπορώ να πω είναι πως οι κατηγορίες είναι πολύ αόριστες και δεν βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά, αλλά μόνο στο γεγονός ότι τα χρήματα βρέθηκαν κάτω από την ίδια στέγη που μοιραζόταν η Εύα Καϊλή με τον σύντροφό της.

Έχετε ήδη δηλώσει ότι ο πελάτης σας συνεργάζεται με τη βελγική δικαιοσύνη. Έχει ανακριθεί ξανά πρόσφατα;

Έδωσε νέα κατάθεση την περασμένη εβδομάδα στην αστυνομία. Ήταν η πρώτη φορά που βρισκόταν σε αρκετά καλή ψυχολογική κατάσταση ώστε να έχει πλήρη επίγνωση του τι έλεγε, και ήταν η πρώτη φορά που είχε έναν καλό διερμηνέα.

Πώς αισθάνεται η Καϊλή αυτή τη στιγμή;

Μετά από όσα διάβασε στους φακέλους της έρευνας, αισθάνεται προδομένη. Το όνομά της χρησιμοποιήθηκε εν αγνοία της, πριν από την ημέρα της σύλληψης δεν γνώριζε τίποτα για τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι, τα χρήματα δεν ήταν δικά της ούτε τα φύλαγε.

Η Καϊλή δήλωσε ότι κατανοεί την απόφαση για την παύση της από αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου παρά το γεγονός ότι βασίστηκε μόνο σε δημοσιεύματα του Τύπου. Δύο εβδομάδες μετά τη σύλληψή της, εξακολουθεί να το πιστεύει;

Πιστεύω ότι η προληπτική κράτηση στην οποία βρίσκεται είναι λανθασμένη, διότι δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, δεν ήταν φυγάς και δεν θα μπορούσε να έχει σβήσει τα στοιχεία της έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, η θέση της είναι ότι η απομάκρυνση που αποφάσισε ο πρόεδρος Μετσόλα είναι σωστή, ενώ υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη.

Τι γνώριζε για τη σχέση μεταξύ Τζόρτζι και Παντσέρι, οι οποίοι, σύμφωνα με την εισαγγελία, δρούσαν πίσω από τη ΜΚΟ Fight ununity; Θεωρεί τον εαυτό της θύμα τους;

Αυτό που γνωρίζει είναι ότι ο Παντσέρι γνώριζε και συνεργαζόταν με τον Τζόρτζι για πολλά χρόνια. Η Καϊλή, ωστόσο, δεν είχε ποτέ λάβει γνώση του βαθμού και του είδους της μεταξύ τους συνεργασίας και θα ήταν μια οδυνηρή έκπληξη για εκείνη αν οι κατηγορίες εναντίον τους επιβεβαιώνονταν στο δικαστήριο.

Ψήφισε ποτέ στο κοινοβούλιο με βάση το τι της ζήτησαν ο Τζόρτζι και ο Παντσέρι;

Ψήφισε πάντα σύμφωνα με τη συνείδησή της, ούτε ο Παντσέρι ούτε ο πατέρας του παιδιού της επηρέασαν ποτέ την ψήφο της. Η εγκαθίδρυση εμπορικών σχέσεων με το Κατάρ αποτελεί κεντρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη χρειάζεται το φυσικό αέριο του Κατάρ για να μην εγκλωβιστεί στο κρύο.

Αφού ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ επισκέφθηκε το Κατάρ και είχε συνομιλίες σε ανώτατο επίσημο επίπεδο, αφού η πρόεδρος Μετσόλα συναντήθηκε επίσημα με έναν υπουργό του Κατάρ, αφού ο εκπρόσωπος της ΕΕ για τις εξωτερικές υποθέσεις Ζοζέπ Μπορέλ υποστήριξε δημοσίως τις εμπορικές σχέσεις με το Κατάρ, είναι υποκριτικό να ισχυρίζεται κανείς ότι η Καϊλή είχε προσωπική ατζέντα στο Κατάρ. Τη μία και μοναδική φορά που ψήφισε υπέρ της ελεύθερης εισόδου στην Ευρώπη χωρίς βίζα για άτομα από το Κατάρ, ακολούθησε την κεντρική πολιτική γραμμή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το αποτέλεσμα ήταν 70 ναι και 30 όχι, οπότε η ψήφος της δεν είχε καμία βαρύτητα.





Αν αποφυλακιστεί η Καϊλή, τι θα κάνει; Θα μείνει στο Βέλγιο ή θα επιστρέψει στην Ελλάδα;

Σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερη θα παραμείνει στο Βέλγιο και θα αγωνιστεί μέχρι να αναγνωριστεί η αθωότητά της.

Μπορεί κανείς να φανταστεί πώς αισθάνεται χωρίς το παιδί της.

Η καρδιά της αιμορραγεί κυριολεκτικά για το 22 μηνών παιδί της, το οποίο είναι μόνο του και μπορεί να στηρίζεται μόνο στον ηλικιωμένο παππού του.

