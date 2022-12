Κοινωνία

Πυροβολισμός 16χρονου: Κόντρα Κούγια – Λύτρα και μήνυση

Οι δικηγόροι που βρίσκονται αντιμέτωποι σε δύο υποθέσεις, αλληλοκατηγορούνται, ενώ κατατέθηκε και μήνυση.

Μήνυση για «ψευδή και συκοφαντική είδηση» κατέθεσε κατά του δικηγόρου Απόστολου Λύτρα o Αλέξης Κούγιας. Ο συνήγορος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 16χρονο, κατά τη διάρκεια καταδίωξης στη Θεσσαλονίκη, κατηγορεί τον Α.Λύτρα, συνήγορο της οικογένειας του 16χρονου, που κατέληξε ότι, διέδωσε ψευδώς ότι υπάρχει βίντεο με τους πυροβολισμούς στη δικογραφία.

Έτσι, σύμφωνα με τον Α.Κούγια, μετά από εντολή του εντολέως του, κατατέθηκε η μήνυση για ψευδή είδηση.

Ο Απόστολος Λύτρας απάντησε στην ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια, αναφερόμενος και στην υπόθεση Πισπιρίγκου, όπου οι δύο νομικοί είναι αντίδικοι.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια

«Ορισμένοι αυτοπροτεινόμενοι δικηγόροι που, όπως πληροφορήθηκα από την εντολέα μου κα Σ.Π., επιβάλλονται από τις συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές και οι οποίοι συνήθως μόνο και μόνο για λόγους δημοσιότητας, έστω και αν αυτή συνήθως είναι αρνητική, κάνουν αμετροεπείς δηλώσεις, μόνο και μόνο για να δουν την εικόνα τους σε τηλεοπτικές εκπομπές και σε άλλα ΜΜΕ, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν αναφέρονται σε υποθέσεις που έχουν ήδη κριθεί από τακτικούς Δικαστές.

Ο νέος δικηγόρος της οικογένειας του αειμνήστου 16χρονου θύματος διαδίδει την ψευδή και συκοφαντική για τον 34χρονο αστυνομικό είδηση, ότι δήθεν υπάρχει βίντεο, το οποίο αποδεικνύει ότι ο εντολέας μου πυροβόλησε σε ευθεία βολή κατά του αειμνήστου θύματος.

Σήμερα έλαβα εντολή από τον 34χρονο εντολέα μου να μηνύσω τον συγκεκριμένο δικηγόρο και να καταθέσω αγωγή εις βάρος του γι’ αυτή την ψευδή και συκοφαντική είδηση, αφού κανένα τέτοιο βίντεο δεν υπάρχει στην δικογραφία, και κυρίως να του υπενθυμίσω, εκτός αν δεν έχει διαβάσει τη δικογραφία, ότι ήδη για τη μη προσωρινή κράτηση του 34χρονου και πολυβραβευμένου με ηθικές βραβεύσεις, λόγω της προσφοράς του σε συνανθρώπους μας, των οποίων τη ζωή έσωσε με κίνδυνο της δικής του ζωής, οικογενειάρχη αστυνομικού έχουν αποφανθεί υπέρ της ελευθερίας του, με ό,τι αυτό σημαίνει για το μέλλον της υπόθεσης, με έναν τυπικό μόνο όρο περιοριστικών μέτρων, την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, μια εμπειρότατη Πρόεδρος Πρωτοδικών και τρεις Πρωτοδίκες συμπεριλαμβανομένου και του Α΄ Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης κου Γόγαλη και του συστήνω να μην επαναλάβει την προσβλητική για τη Δικαιοσύνη και τους τέσσερις αυτούς τακτικούς Δικαστές δήλωση του, ότι, «εάν το θύμα δεν ήταν Ρομά, ο αστυνομικός θα ήταν φυλακή».

Δυστυχώς ορισμένοι συνάδελφοι, προκειμένου να είναι στη δημοσιότητα, δεν σέβονται ούτε το τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων, ούτε τους όρους που καθορίζουν την νομική αξιοπρέπεια.

Αθήνα, 27.12.2022

Με εκτίμηση

Αλέξιος Χ. Κούγιας»

Η ανακοίνωση του Απόστολου Λύτρα

«Πληροφορήθηκα την ανακοίνωση του κυρίου Κούγια. Καταρχάς θέλω να του επισημάνω ,που προφανώς το γνωρίζει, ότι ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος ήταν αυτός που πρότεινε στον κ.Δασκαλάκη να έλθει σε επαφή μαζί μου και να αναλάβω την υπόθεση τους, όπως και πράγματι έγινε. Αυτό άλλωστε το έχει δηλώσει ο κύριος Γιάνναρος κατ’ επανάληψη και δημοσίως. Να τον ενημερώσω δε, ότι όταν χειριζόμουν την υπόθεση, παρουσία και άλλων, η κατηγορούμενη που τώρα εκπροσωπεί, μας ανέφερε ότι ο κύριος Κούγια την πήρε τηλέφωνο και της ζητούσε να την αναλάβει. Μπορεί λοιπόν ο κύριος Κούγιας να ρωτήσει την πελάτισσα του αν κάτι τέτοιο συνέβη, καθώς και τι αυτή έλεγε σε εκείνο το στάδιο για τον νυν συνήγορο της.

Περαιτέρω να του επισημάνω, κάτι που επίσης γνωρίζει, ότι δεν έχω ανάγκη από δημοσιότητα. Όσον αφορά στην υπόθεση του άτυχου Ρομα, ευτυχώς αυτή την φορά δεν είπε ότι ήταν «θέλημα θεού». Ο κύριος Κούγιας είναι ένας Δικηγόρος που σέβομαι και επαγγελματικά και λόγω ηλικίας, αλλά θα πρέπει να στέκεται στο ύψος του.

Αθήνα 27-12-2022».

