Χριστούγεννα – ΕΛΑΣ: Εκατοντάδες πρόστιμα σε μεθυσμένους οδηγούς

Τι έδειξαν οι έλεγχοι της ΕΛΑΣ κατα τη διάρκεια των γιορτών τα Χριστούγεννα.

Σε 488 ανήλθαν οι παραβάσεις για μέθη που βεβαιώθηκαν από την Τροχαία σε 44.754 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα το διάστημα της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων (23 έως 26 Δεκεμβρίου 2022).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια βεβαιώθηκαν: 192 στην Αττική, 82 στην Κρήτη, 36 στην Πελοπόννησο, 35 στην Κεντρική Μακεδονία, 25 στη Θεσσαλία, 24 στη Θεσσαλονίκη, 21 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 15 στη Δυτική Ελλάδα, 15 στη Δυτική Μακεδονία, 12 στα Ιόνια Νησιά, 10 στην Ήπειρο, 8 στο Βόρειο Αιγαίο, 7 στο Νότιο Αιγαίο και 6 στη Στερεά Ελλάδα.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση σε ολόκληρη την επικράτεια.

