Κόσμος

Ουκρανία: Λήστεψαν και δολοφόνησαν 8μελή οικογένεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθησαν μέλη της διαβόητης οργάνωσης μισθοφόρων Wagner. Τι αναφέρουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Άνδρες λήστεψαν και σκότωσαν μια οκταμελή οικογένεια στο κατεχόμενο από τη Ρωσία χωριό Μακιγίβκα στην επαρχία Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ανάμεσα στα θύματα είναι τέσσερα παιδιά.

Οι ληστές έκλεψαν μετρητά, κινητά τηλέφωνα και ένα αυτοκίνητο. Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, τρεις ύποπτοι έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, οι ύποπτοι είναι μέλη της διαβόητης οργάνωσης μισθοφόρων Wagner. Η οργάνωση έχει πρόσφατα στρατολογήσει νέα μέλη - κρατούμενους από ρωσικές φυλακές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: “περίπατος” στην Καρδίτσα για τους ερυθρόλευκους

Γκάγκα: ο αντικαπνιστικός νόμος δεν εφαρμόζεται παντού, αλλά…

Σπύρος Πολλάλης: Πέθανε ξαφνικά ο Δήμαρχος Τροιζηνίας - Μεθάνων