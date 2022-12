Αθλητικά

Ολυμπιακός: “περίπατος” στην Καρδίτσα για τους ερυθρόλευκους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα στην Καρδίτσα και τώρα "κοιτάζει" το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα την Καρδίτσα, με 89-75, για την 10η αγωνιστική της Basket League, αν και χωρίς τους Σάσα Βεζένκοφ και Αϊζέια Κέιναν, και πλέον, μετά την... εκδρομή στη Θεσσαλία, αφοσιώνεται στην προετοιμασία του για το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων», με τον Παναθηναϊκό, στο ΟΑΚΑ, που είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Παρασκευή (30/12, 21:00). Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το δέκα στα δέκα στο ελληνικό πρωτάθλημα και πλέον αναζητούν και τη 10η διαδοχική νίκη επί των «πρασίνων» σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σε έναν αγώνα που ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήθελε να ξεκουράσει και κάποιους βασικούς παίκτες, όσοι πάτησαν στο παρκέ έπαιξαν πιεστικά στην άμυνα, ενώ ως προς την παραγωγικότητα ξεχώρισαν οι Άλεκ Πίτερς (16π.), Σακίελ ΜακΚίσικ (15π.) και Κώστας Παπανικολάου (13π.). Ο Τόμας Ουόκαπ είχε 9 πόντους και 7 ασίστ, ενώ 9 πόντοι και 8 ριμπάουντ ήταν η προσφορά του Τάρικ Μπλακ.

Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν είχε ταξιδέψει στην Καρδίτσα, καθώς ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό και κρίθηκε σκόπιμο να ξεκουραστεί, ενώ ο Κέιναν έμεινε εκτός από απόφαση του προπονητή του Ολυμπιακού. Στη δωδεκάδα ο Ολυμπιακός είχε τον 16χρονο Βενιαμίν Αμπόσι και τον 20χρονο Παναγιώτη Τσάμη, εν τη απουσία και του Τζορτζ Πάπας λόγω της τιμωρίας του με ντισκαλιφιέ μετά από αψιμαχία με τον Τσιακμά στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ για την 9η αγωνιστική.

Η ουραγός Καρδίτσα, η οποία υποχώρησε στο 1-8 και μετρά 10 βαθμούς, είχε κορυφαίους τους Άλεξ Χάντερ (18π.) και Σαίντ Πρίτζετ (13π.). Ντεμπούτο με τη φανέλα της Καρδίτσας πραγματοποίησε ο Γιώργος Γκιουζέλης.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 29-41, 52-69, 75-89

Ο Τζιμ Μποχάιμ με διαδοχικούς πόντους... αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 5-2 και 7-4. Με τον Άλεκ Πίτερς να κάνει εξαιρετική δουλειά στα ριμπάουντ και τον ΜακΚίσικ να συνδέεται με το καλάθι, οι «ερυθρόλευκοι» ισορρόπησαν, ενώ ο Τόμας Ουόκαπ ανέλαβε δράση στο δεύτερο μισό της 1ης περιόδου, η λήξη της οποίας βρήκε για πρώτη φορά τους Πειραιώτες στο +7, 13-20. Το τρίποντο του Ντάβιντ Γκάμπροβσεκ με την έναρξη της 2ης περιόδου επέτρεψε στους Θεσσαλούς να μειώσουν σε 16-20. Με τέσσερις διαδοχικούς πόντους του Τάρικ Μπλακ και λέι απ του Λούντζη, ο Ολυμπιακός απάντησε για το +11 (16-27). Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μοιράσει 16 ασίστ στα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα, με τον Γάλλο σέντερ, Μουσταφά Φαλ να μετρά... 4 (!) και η διαφορά δυναμικότητας άρχισε να... διαφαίνεται στο παρκέ. Την ίδια ώρα, οι παίκτες του Βαγγέλη Αγγέλου αδυνατούσαν ν' ανεβάσουν το σκορ μετρώντας 4/13 δίποντα. Οι Μπλακ και Μπόλομποϊ εκτόξευσαν τη διαφορά στους +15 (25-40) για να ολοκληρωθεί το α΄ μέρος με την Καρδίτσα στο -12 (29-41).

Με πέντε διαδοχικούς πόντους, από Παπανικολάου και Πίτερς, ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τη διαφορά στους +17 πόντους (29-46), με την έναρξη της 3ης περιόδου. Η Καρδίτσα βρήκε λύσεις από Πρίτζετ και Καρρά, για να μειώσει στους 11 πόντους (38-49). Ο ΜακΚίσικ με πέντε διαδοχικούς πόντους διαμόρφωσε το 40-54, ενώ με 2/2 βολές του Ουόκαπ, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με +16 (40-56). Το τρίποντο του Γιάννη Αγραβάνη και δύο ακόμη πόντοι του Πρίτζετ επανέφεραν στο -11 (45-56) τη διαφορά για την Καρδίτσα, αλλά στον Ολυμπιακό δεν ανησύχησαν. Ο Πίτερς έκανε την αρχή με τρίποντο, για να ολοκληρωθεί το 3ο δεκάλεπτο, που ήταν και το πιο παραγωγικό και για τις δύο ομάδες (23-28 το επιμέρους σκορ) με τον Ολυμπιακό στο +17 (52-69), αφού έβαλαν το... χεράκι τους και οι Σλούκας, Παπανικολάου.

Πίτερς και Μπλακ οδήγησαν τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο +21 (52-73), ενώ με νέο τρίποντο ο Άλεκ Πίτερς «έγραψε» το 57-80 (+23). Πλέον, όλα είχαν κριθεί και η 4η περίοδος εξελίχτηκε σε τυπική διαδικασία. Ο Μπαρτζώκας έριξε στο παρκέ τον Τσάμη και τον Αμπόσι στα 54΄΄ πριν τη λήξη... έστω για να... γράψουν το όνομά τους στη στατιστική. Όταν ο χρόνος είχε ολοκληρωθεί, ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειχνε 75-89.

Διαιτητές: Τζιοπάνος, Σώμος, Μαρινάκης

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Βαγγέλης Αγγέλου): Μποχάιμ 4, Πρίτζετ 13 (1), Καρράς 8, Χάντερ 18 (4), Κάμφορ 3 (1), Αθηναίου 10 (1), Αγραβάνης Γ. 5 (1), Γκιουζέλης 5 (1), Γκαμπρόβσεκ 9 (1), Σαρικόπουλος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 9 (1), Φαλ 3, Παπανικολάου 13(2), Πίτερς 16 (3), ΜακΚίσικ 15 (3), Λούντζης 8 (1), Λαρεντζάκης 7, Αμπόσι, Σλούκας 2, Τσάμης, Μπόλομποϊ 7 (1), Μπλακ 9

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός” - Μάνα 19χρονου: η κλήση του πατρός Αντωνίου για την ασέλγεια ήταν “δώρο”

Γκάγκα: ο αντικαπνιστικός νόμος δεν εφαρμόζεται παντού, αλλά…

Σπύρος Πολλάλης: Πέθανε ξαφνικά ο Δήμαρχος Τροιζηνίας - Μεθάνων