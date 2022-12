Κόσμος

Ιρανός αυτοκτόνησε για την κατάσταση στην χώρα του – “Όταν δείτε αυτό το βίντεο, θα είμαι νεκρός”

Λίγο πριν πέσει στον Ροδανό ποταμό στη Λιόν ο Μοχάμεντ Μοραντί ζήτησε απ' όλο τον κόσμο να ευαισθητοποιηθεί για την καταστολή στο Ιράν.

«Όταν δείτε αυτό το βίντεο, θα είμαι νεκρός»: Ένας Ιρανός αυτοκτόνησε πέφτοντας στον Ροδανό ποταμό στη Λιόν ώστε, όπως είπε ο ίδιος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, να επιστήσει την προσοχή στην κατάσταση που επικρατεί στην χώρα του, η οποία συγκλονίζεται από κύμα διαδηλώσεων.

Ο Ιρανός βρέθηκε πνιγμένος αργά χθες το βράδυ, ανέφερε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της τοπικής εφημερίδας Le Progres.

Πυροβέστες ανέσυραν τον άνδρα στις όχθες του ποταμού, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

«Η αστυνομία επιτίθεται σε ανθρώπους, χάσαμε πολλούς γιους και κόρες, κάτι πρέπει να κάνουμε», λέει ο 38χρονος άνδρας με ήρεμη φωνή σε αυτό το βίντεο που αναρτήθηκε σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτού δώσει τέλος στη ζωή του.

«Αποφάσισα να αυτοκτονήσω πέφτοντας στον Ροδανό ποταμό (...) για να δείξω ότι εμείς, οι Ιρανοί, είμαστε πολύ κουρασμένοι από αυτή την κατάσταση». «Όταν δείτε αυτό το βίντεο, θα είμαι νεκρός», συνεχίζει, προτού ζητήσει υποστήριξη στον ιρανικό λαό στον αγώνα του ενάντια στην «εξαιρετικά βίαιη αστυνομία και κυβέρνηση».

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξαν καλέσματα για μια συγκέντρωση στις 17:00 σήμερα (τοπική ώρα) στο κέντρο της Λιόν, ως φόρος τιμής στον αυτόχειρα.

Το Ιράν βιώνει ένα κύμα διαδηλώσεων άνευ προηγούμενου μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από αιτήματα για τα δικαιώματα των γυναικών μετά το θάνατο της Μασχά Αμινί, μετά τη σύλληψή της με την κατηγορία ότι παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που ισχύει στη χώρα για τις γυναίκες. Εν συνεχεία όμως εξελίχθηκαν σε διαμαρτυρίες κατά του ιρανικού κατεστημένου.

