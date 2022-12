Αθλητικά

Πελέ: Η Σάντος άλλαξε το σήμα της προς τιμήν του (εικόνες)

Η Σάντος, η ομάδα της "καρδιάς" του θρύλου του ποδοσφαίρου, προέβη σε μία συμβολική κίνηση για να δείξει τη συμπαράστασή της.



Ο Πελέ δίνει τον πιο δύσκολο αγώνα της ζωής του και η ομάδα της καρδιάς του αποφάσισε να τον τιμήσει στην φανέλα της. Με ανάρτηση στα social media, η Σάντος έδωσε στη δημοσιότητα το νέο σήμα της ομάδας με τις αλλαγές τόσο για την εντός έδρας εμφάνιση όσο και για την εκτός.

Πάνω από το κλασικό σήμα, λοιπόν, της Σάντος και τα δύο αστέρια, προστέθηκε και ένα στέμμα για χάρη του Πελέ. Πρόκειται για μια κίνηση προς τιμήν του σπουδαίου Βραζιλιάνου παλαίμαχου που δίνει μάχη για τη ζωή του και έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με την Σάντος.

Ta rolando o media day dos #MeninosDaVila pra #Copinha e tem uma novidade no escudo do Peixao! ?????? pic.twitter.com/bKJzZXAaga — Santos FC (@SantosFC) December 27, 2022

Ο Πελέ φόρεσε τη φανέλα της Σάντος για 18 χρόνια. Έπαιξε 1.116 παιχνίδια και σκόραρε 1.091 γκολ.

Αυτή τη στιγμή ο Πελέ νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο, καθώς αντιμετωπίζει χρόνια πρόβλημα με τον καρκίνο, με την πορεία του να επιδεινώνεται.

