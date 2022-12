Πολιτισμός

ΥΠΠΟ για ηθοποιούς: Τα διπλώματα δραματικών σχολών δεν εξισώνονται με τα απολυτήρια Λυκείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κυβέρνηση ανοίγει τη συζήτηση για την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Τι δήλωσε ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης μετά την συνάντηση με εκπροσώπους καλλιτεχνικών σωματείων.

Ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα στο υπουργείο Πολιτισμού η συνάντηση των εκπροσώπων καλλιτεχνικών σωματείων, της ΠΟΘΑ, του ΣΕΗ, και άλλων σωματείων του κλάδου, οι οποίοι νωρίτερα σήμερα μαζί με τους σπουδαστές των δραματικών σχολών, ωδείων και σχολών χορού, πραγματοποίησαν δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Πολιτισμού και πορεία προς τη Βουλή, με εκπροσώπους των υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και ΥΠΠΟΑ.

Οι καλλιτέχνες διεκδικούν την ανάκληση του προεδρικού διατάγματος 85/2022 που, όπως δηλώνουν, υποτιμά τις καλλιτεχνικές σπουδές, εξισώνοντας τα διπλώματα με απολυτήρια λυκείου. Στη συνάντηση τους στο ΥΠΠΟΑ οι εκπρόσωποι των καλλιτεχνικών σωματείων έθεσαν το ζήτημα σε εκπροσώπους των υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον υφυπουργό Πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη.

«Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ακόμα μία φορά ότι το ΠΔ δεν εξισώνει τους τίτλους σπουδών των δραματικών σχολών με το απολυτήριο λυκείου, τελεία και παύλα. Το ΠΔ δεν προκάλεσε καμία απολύτως αλλαγή σε αυτό το στάτους. Καμία. Ό,τι ίσχυε πριν ισχύει και σήμερα, και ίσχυε και επί ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης στα σωματεία, τα οποία από την πλευρά τους ζητούν να επιστρέψουν «στο προ του Διατάγματος καθεστώς των πτυχίων τους, επιπέδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) για όλους τους καλλιτέχνες και έως ότου ρυθμιστεί το νομικό πλαίσιο».

Ο κ. Γιατρομανωλάκης, δήλωσε επίσης ότι στη συνάντηση «ζητήθηκαν από τα σωματεία έγγραφες παρατηρήσεις επί του ΠΔ, έτσι ώστε να εξεταστούν και να αποσαφηνιστούν άμεσα τυχόν τεχνικά θέματα από το Υπουργείο Εσωτερικών». Με αφορμή αυτό το θέμα, ο κ. Γιατρομανωλάκης πρόσθεσε ότι στη συνάντηση «προκλήθηκε μια συζήτηση στον δημόσιο διάλογο που είναι εξαιρετικά χρήσιμη, γιατί δίνει ορατότητα στο πολύ σημαντικό ζήτημα της διαβάθμισης των σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» αναγνωρίζοντας «το σοβαρότατο και άλυτο επί δεκαετίες θέμα της διαβάθμισης και ποιότητας της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης».

Άλλωστε, όπως είπαν στη μαζική τους συγκέντρωση σήμερα οι καλλιτέχνες:«Είμαστε όλοι εδώ κι είμαστε στην δυσάρεστη θέση να διεκδικήσουμε το αυτονόητο».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού:

Η Κυβέρνηση ανοίγει τη συζήτηση για την καλλιτεχνική εκπαίδευση

Η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία ανοίγουν την ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τα θέματα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, με αφορμή το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Σήμερα το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης, μαζί με τη Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Βιβή Χαραλαμπογιάννη και τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γιώργο Βούτσινο και τη Γενική Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, Ελένη Δουνδουλάκη, συναντήθηκαν με εκπροσώπους του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος και καλλιτεχνικών σωματείων, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι το ΠΔ δεν τροποποιεί το ισχύον καθεστώς σχετικά με τους τίτλους σπουδών των καλλιτεχνών.

Όπως δήλωσε, μετά το τέλος της συνάντησης ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης,

«Συναντηθήκαμε σήμερα με εκπροσώπους των καλλιτεχνικών σωματείων, της ΠΟΘΑ του ΣΕΗ και λοιπούς εκπροσώπους του κλάδου, σε μία συζήτηση με παρόντα τρία Υπουργεία: το Υπ. Εσωτερικών που εκπροσωπήθηκε από την Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Γιώργο Βούτσινο, και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πριν από όλα και επειδή δυστυχώς υπάρχει μια έντονη παραπληροφόρηση για το θέμα, η οποία λογικό είναι να έχει αναστατώσει τους καλλιτέχνες και τη κοινή γνώμη, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ακόμα μία φορά ότι το ΠΔ δεν εξισώνει τους τίτλους σπουδών των δραματικών σχολών με το απολυτήριο λυκείου, τελεία και παύλα. Το ΠΔ δεν προκάλεσε καμία απολύτως αλλαγή σε αυτό το στάτους. Καμία. Ότι ίσχυε πριν ισχύει και σήμερα, και ίσχυε και επί ΣΥΡΙΖΑ.

Επιπλέον, το ΠΔ δεν αφορά προσλήψεις του Υπ. Παιδείας και, πολύ σημαντικό, δεν αφορά προσλήψεις καλλιτεχνών στο δημόσιο, γιατί αυτές έτσι κι αλλιώς εξαιρούνται από τον ΑΣΕΠ.

Συνεπώς το ΠΔ:

δεν εξισώνει τα διπλώματα δραματικών σχολών με τα απολυτήρια λυκείου

δεν αφορά καθόλου προσλήψεις αποφοίτων δραματικών σχολών ως ηθοποιών στο Δημόσιο και σε εποπτευόμενους φορείς

δεν αφορά καθόλου προσλήψεις αποφοίτων δραματικών σχολών ως καθηγητών σε σχολεία

δεν αφορά καθόλου προσλήψεις αποφοίτων δραματικών σχολών στον ιδιωτικό τομέα

Ομοίως και για τον κλάδο του χορού.

Ζητήθηκαν από τα σωματεία έγγραφες παρατηρήσεις επί του ΠΔ, έτσι ώστε να εξεταστούν και να αποσαφηνιστούν άμεσα τυχόν τεχνικά θέματα από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όμως με αφορμή αυτό το θέμα προκλήθηκε μια συζήτηση στον δημόσιο διάλογο που είναι εξαιρετικά χρήσιμη, γιατί δίνει ορατότητα στο πολύ σημαντικό ζήτημα της διαβάθμισης των σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Αναγνωρίζοντας το σοβαρότατο και άλυτο επί δεκαετίες θέμα της διαβάθμισης και ποιότητας της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, τα συναρμόδια Υπουργεία είναι σε συνεννόηση προκειμένου να βρεθεί λύση, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.

Και το θέμα δεν αφορά μόνο τις δραματικές σχολές και τη σπουδαία τους παράδοση: Τα ωδεία είναι η ραχοκοκαλιά της μουσικής παιδείας της χώρας μας, οι σχολές χορού είναι το φυτώριο από το οποίο θα αναδειχθούν οι επόμενοι σπουδαίοι χορευτές και χορεύτριές μας. Σεβόμαστε τη συνεισφορά τους στην καλλιτεχνική παιδεία της χώρας μας και αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σε σχέση με το υπόλοιπο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Η παρούσα κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τις διεκδικήσεις δεκαετιών των καλλιτεχνών, ανοίγει άμεσα το δύσκολο αυτό θέμα, όπως τόλμησε να κάνει και για την προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών, τα φορολογικά ζητήματα του πολιτισμού και πολλά άλλα.

Η κυβέρνηση έχει τη βούληση να θέσει τέλος σε αυτή την πολυετή εκκρεμότητα ώστε να υπάρξει ένας «ακαδημαϊκός διάδρομος» που να συνδέει τις σχολές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με τα πανεπιστήμιά μας και, το κυριότερο: Να διαμορφώσει το πλαίσιο, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θα καταστήσουν εφικτή σε βάθος χρόνου την πανεπιστημιακού επιπέδου καλλιτεχνική εκπαίδευση».

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: Ο εκτελεστής μαζί με τον συνεργό του λίγο πριν το διπλό φονικό (βίντεο ντοκουμέντο)

Ιρανός αυτοκτόνησε για την κατάσταση στην χώρα του – “Όταν δείτε αυτό το βίντεο, θα είμαι νεκρός”

“Qatar Gate”: Παντσέρι και Ταλαμάνκα ενώπιον του εφετείου των Βρυξελλών