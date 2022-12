Αθλητικά

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: “διπλό” στα Άνω Λιόσια για τον “δικέφαλο του βορρά”

Το ροζ φύλλο κατάφερε να πάρει ο ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ, στη "μάχη των δικέφαλων" για τη 10η αγωνιστική της Basket League.

Η επιθετική «πολυφωνία» του ΠΑΟΚ, τα εντυπωσιακά ποσοστά του απ’ τα 6,75μ (13/30, 43%) και η υπεροπλία του στα ριμπάουντ (40-27), ήταν τα τρία στοιχεία που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του Άρη Λυκογιάννη στο ντέρμπι «δικεφάλων» με την ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια. Ο δικέφαλος του Βορρά, με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Ράιλι (23π. με δύο τρίποντα «μαχαιριές» στο φινάλε), Χαντς, Πόλεϊ και Φράνκε επικράτησε με 83-71 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής (τελευταίο της Basket League για το 2022), βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 6-4. Στο 6-4 «έπεσε» η ΑΕΚ, που γνώρισε τη δεύτερη σερί ήττα της μετά απ’ αυτή της 11ης Δεκεμβρίου με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και δεν μπόρεσε να «πατήσει» στην τετράδα.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 36-39, 52-56, 71-83

Το παιχνίδι στα Άνω Λιόσια είχε χαρακτήρα απόλυτου ντέρμπι στο πρώτο δεκάλεπτο, με την ΑΕΚ να κάνει μια «εκρηκτική» εκκίνηση με 8-0, αλλά και τον ΠΑΟΚ να βρίσκει για να ξαναμπεί γρήγορα στο ματς χάρις στην αποτελεσματικότητα του Μαργαρίτη.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η άμυνα του ΠΑΟΚ έγινε πολύ πιο «σφικτή», την ώρα που άρχισαν να παίρνουν... φωτιά ο Χαντς με τον Ράιλι δίνοντας στην ομάδα τους προβάδισμα στο σκορ μετά το 15’, το οποίο συντήρησε ως το φινάλε του ημιχρόνου (39-36).

Η ΑΕΚ αντέδρασε στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και πέρασε μπροστά με 47-45, όμως ο ΠΑΟΚ παίρνοντας σταθερά σκορ από τους Χαντς και Ράλεϊ, επανέκτησε τα ηνία του αγώνα κι έκλεισε το δεκάλεπτο στο +4 (56-52) .

Στην τελευταία περίοδο, ο δικέφαλος του Βορρά ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια νούμερα (65-54 στο 33’) και δεν ξανακοίταξε... πίσω, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της ΑΕΚ με τους Τιμ Φρέιζερ και Γουίλιαμς, καθώς ο ΠΑΟΚ είχε πάντα τις λύσεις στην επίθεση, «χτύπησε» όλα τα μις-ματς στο τελευταίο πεντάλεπτο και με δύο τρίποντα «μαχαιριές» του Ράιλι έφυγε με το ροζ φύλλο αγώνος απ’ την έδρα των «κιτρινόμαυρων».

Διαιτητές: Κορομηλάς, Ζάχαρης, Μπακάλης

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Φρέιζερ 22 (4), Φλιώνης 10, Μακγκρίφ 6, Μάντσεν 7, Γουίλιαμς 16 (1), Κόνιαρης, Πετρόπουλος, Ξανθόπουλος, Μαυροειδής, Παπαδάκης, Μίτσελ 5, Στρέλνιεκς 5 (1).

ΠΑΟΚ (Άρης Λυκογιάννης): Φράνκε 13 (2), Ράιλι 23 (5), Μαργαρίτης 7 (1), Σλαφτσάκης 6, Σαλούστρος 4, Χαντς 17 (2), Πόλεϊ 11 (3), Χρηστίδης 2, Κωνσταντινίδης, Σίμπερτ, Καλλιόντζης.

