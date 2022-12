Οικονομία

Ευρώπη: Για “μπλακ άουτ” και κυβερνοεπιθέσεις προειδοποιεί η Αυστρία

Η Κλαούντια Τάνερ επικαλείται αναλυτές των Ενόπλων Δυνάμεων. Πώς προετοιμάζεται η Αυστρία για ενδεχόμενα μπλακάουτ. Τι λέει για τον Πούτιν και τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Για αυξημένο κίνδυνο εκτεταμένων διακοπών ρεύματος τόσο στην Αυστρία όσο και σε τμήματα της ΕΕ σε συνάρτηση με τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία κάνει λόγο σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Welt η υπουργός Άμυνας της Αυστρίας Κλαούντια Τάνερ, προκαλώντας αίσθηση. Οι εκτιμήσεις της βασίζονται σε στοιχεία που προέρχονται από εμπειρογνώμονες των Αυστριακών Ενόπλων Δυνάμεων και σύμφωνα με την ίδια το ορθό ερώτημα δεν είναι «εάν θα γίνουν μπλακάουτ, αλλά πότε θα γίνουν».

«Για τον Πούτιν οι κυβερνοεπιθέσεις από χάκερ στα δίκτυα τροφοδοσίας αποτελούν μέρος του υβριδικού πολέμου. Δεν πρέπει να προσποιούμαστε ότι αυτά είναι μόνο θεωρίες. Πρέπει να προετοιμαστούμε στην Αυστρία και την ΕΕ για μπλακάουτ» αναφέρει η Τάνερ χαρακτηριστικά.

Πώς προετοιμάζεται η Αυστρία για ενδεχόμενα μπλακάουτ

Η Τάνερ περιγράφει αναλυτικά στην Welt το σχέδιο της αυστριακής κυβέρνησης και του στρατού για την πιθανότητα διακοπών ρεύματος εξαιτίας κυβερνοεπιθέσεων σημειώνοντας ότι η προετοιμασία έχει μάλιστα ξεκινήσει από το 2020.

«Η αστυνομία, η πυροσβεστική, οι μονάδες πολιτικής προστασίας και ο στρατός διεξάγουν τακτικά κοινές ασκήσεις, συχνά με τη συμμετοχή δήμων και σχολείων. Διανέμουμε επίσης σε δημόσιους χώρους φυλλάδια με τίτλο "Μπλακάουτ - και μετά;" παρέχοντας στους πολίτες συμβουλές για το πώς να συμπεριφερθούν σε περίπτωση διακοπής ρεύματος καθώς και πώς να προμηθευτούν και να αποθηκεύσουν εγκαίρως βασικά είδη» εξηγεί η Κλαούντια Τάνερ παρατηρώντας: «Γνωρίζατε ότι την τέταρτη ημέρα ενός μπλακάουτ, το ένα τρίτο του πληθυσμού δεν θα μπορούσε πλέον να φροντίσει τον εαυτό του;»

Ενδιαφέρον έχει όμως και η προετοιμασία ειδικότερα των αυστριακών ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με την Τάνερ, στόχος είναι να επενδυθούν έως το 2025 περίπου 180 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση των 100 «αυτοδύναμων στρατώνων», οι οποίοι θα έχουν ενεργειακή αυτάρκεια και θα μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα για ένα διάστημα δύο εβδομάδων. Επιπλέον 12 αυστριακά στρατόπεδα προετοιμάζονται ήδη ως «νησίδες ασφαλείας», προκειμένου να είναι σε θέση να φιλοξενήσουν σε περίπτωση κρίσης εκπροσώπους των αρχών ασφαλείας καθώς και εθελοντές.

«Πόλεμος φθοράς στην Ουκρανία» με αβέβαιο νικητή

Η υπ. Άμυνας της Αυστρίας χαρακτηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία «πόλεμο φθοράς, ο οποίος διεξάγεται με μεγάλη ένταση και μεγάλες απώλειες και από τις δύο πλευρές». Εκτιμά μάλιστα ότι πιθανώς οι πολεμικές επιχειρήσεις θα μειωθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα προκειμένου αμφότερες, Ουκρανία και Ρωσία, να προετοιμαστούν «για μια νέα επίθεση την άνοιξη». Θεωρεί ότι «δίχως τη δυτική υποστήριξη η Ουκρανία θα χανόταν» ενώ σε άλλο σημείο παρατηρεί ότι παρά τις νίκες που καταγράφει ο ουκρανικός στρατός «δεν είναι σαφές αν θα υπάρξει ποτέ νικητής σε αυτόν τον πόλεμο.»

Ως προς τα σενάρια που ακούγονται τελευταία αναφορικά με παρασκηνιακές διεργασίες για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να θέσουν τέρμα στον πόλεμο, η Κλαούντια Τάνερ αναφέρει στην Welt: «Είναι σημαντικό να διεξάγονται συνομιλίες στο παρασκήνιο και το βάρος να ξαναπέφτει ολοένα περισσότερο στη διπλωματία. Υπάρχει βέβαια και η άποψη ορισμένων κρατών στην ΕΕ ότι η Ουκρανία ως κυρίαρχο κράτος θα πρέπει να αποφασίσει μόνη πότε θα διαπραγματευτεί και με ποιον στόχο. Μπορεί βέβαια να το δει κανείς και αλλιώς, ότι η Δύση, η οποία στηρίζει την Ουκρανία εδώ και μήνες με όπλα και βοήθεια δισεκατομμυρίων, πρέπει να συνεργαστεί με το Κίεβο ώστε να προσδιορίσουν ποιο είναι το όριο αυτού του πολέμου και πότε θα έχει νόημα να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις σε μια κατάλληλη μορφή».

Πηγή: DW.com

