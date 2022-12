Αθλητικά

Ολυμπιακός: Με Χουάνγκ η αποστολή κόντρα στον Αστέρα

Ο Μίτσελ πήρε μαζί του τον Ουί-Τζο Χουάνγκ στο τελευταίο παιχνίδι που δίνει ο Ολυμπιακός για το 2022. Αναλυτικά η αποστολή για των "ερυθρολεύκων".



Διαθέσιμος για το τελευταίο ματς του Ολυμπιακού για το 2022 με τον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο Καραϊσκάκη (28/12, 18:00) θα είναι ο Ουί-Τζο Χουάνγκ.

Μετά τη σημερινή τελευταία προπόνηση ο τεχνικός των Πειραιωτών, Μίτσελ, ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με τους Αρκάδες κι ανάμεσα στα ονόματα των ποδοσφαιριστών που επιλέχθηκαν ήταν και αυτό του Κορεάτη διεθνούς σέντερ φορ.

Ο τελευταίος έχει να παίξει σε αναμέτρηση της Super League από τις 17 Οκτωβρίου και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, καθώς από τότε βρισκόταν μόνιμα εκτός των επιλογών της τεχνικής ηγεσίας για τα ματς πρωταθλήματος (στην Ευρώπη έπαιξε τελευταία φορά στις 3 Νοεμβρίου απέναντι στη Ναντ).

Εκτός αποστολής έμειναν οι Αγκιμπού Καμαρά, Σισέ, Μπα, Αμπ. Καμαρά, Μπόουλερ, Κούντε, Λάιντνερ, Άβιλα, Ντε Λα Φουέντε αλλά και οι τραυματίες Βρουσάι, Βατσλίκ και Βαλμπουενά.

Οι «εκλεκτοί» του Μίτσελ για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης είναι οι: Κρίστινσον, Τζολάκης, Πασχαλάκης, Ρέτσος, Μαρσέλο, Ανδρούτσος, Παπασταθόπουλος, Ρέαμπτσιουκ, Ντόι, Μπουχαλάκης, Εμβιλά, Φορτούνης, Χάμες Ροντρίγκες, Μασούρας, Μπιελ, Κασάμι, Χουάνγκ Ινμπέομ, Σαμασέκου, Γκάρι Ροντρίγκες, Ελ Αραμπί, Ουί-Τζο Χουάνγκ, Μπακαμπού.

