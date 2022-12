Life

Πρωτοχρονιά: “Rouk Zouk Special” με “Το Κάλαντο” και “Στο Κόκκινο” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανήμερα την Πρωτοχρονιά η Ζέτα Μακρυπούλια μάς δίνει τις ευχές της για το 2023 και ρουκζουκάρει με τους πιο γουρλήδες παίκτες που κάνουν ποδαρικό στο πλατό της εκπομπής.



Το «ROUK ZOUK SPECIAL» και η Ζέτα Μακρυπούλια, την Κυριακή 1η Ιανουαρίου, «φορούν» το πιο γιορτινό τους χαμόγελο και καλωσορίζουν το νέο έτος μαζί με αγαπημένους καλλιτέχνες, και όχι μόνο…

Ανήμερα την Πρωτοχρονιά στις 20:00 η Ζέτα Μακρυπούλια μάς δίνει τις ευχές της για το 2023 και ρουκζουκάρει με τους πιο γουρλήδες παίκτες που κάνουν ποδαρικό στο πλατό της εκπομπής.

Όλοι μαζί μοιράζονται την αισιοδοξία τους για την καινούρια χρονιά, φορούν τα ακουστικά τους και παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό, ενισχύοντας το «Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης».

Ετοιμαστείτε για ένα λαμπερό και απολαυστικό επεισόδιο. Από τη μία πλευρά του στούντιο, βρίσκεται η ομάδα «ΤΟ ΚΑΛΑΝΤΟ» των Φίλιππου Ιωάννου, Dat Lilly, Black Velour, Natasha Kay και Βενετίας Καμάρα. Στην απέναντι πλευρά, παίρνουν θέση η ομάδα «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» με τους Έλλη Κοκκίνου, Νικόλα Ράπτη, Γιώργο Λιβάνη, Πάνο Καλλίδη και Διονύση Μακρή.

Στα highlight της εκπομπής:

Η στιγμή που η Ζέτα «παίζει» με την πίεση της ηχολήπτριας δεν… περιγράφεται!

Η Έλλη μάς αποκαλύπτει πως έγινε τυχαία τραγουδίστρια, πως προτιμά να φάει κουραμπιέ από το να κάνει ψυχοθεραπεία με τον Φίλιππο και πως οι βρύσες στο σπίτι της δεν τολμούν να στάξουν, γιατί το απεχθάνεται τόσο… όσο και το ροχαλητό!

Ο Φίλιππος παραδέχεται ότι το παντελόνι του βγήκε κάπως κοντό και πως είναι μεγάλο το δίλημμα για το ποια ημέρα της εβδομάδας «μισεί» περισσότερο!

Η Ζέτα αποκαλύπτει ένα ελάττωμα του Φίλιππου… πως δεν πρέπει να τραγουδάει!

Ο Νικόλας, ως παλαίμαχος του «ROUK ZOUK SPECIAL», εμψυχώνει τους συμπαίκτες του.

Η Dat Lilly όταν ήταν μικρή, ήθελε να γίνει η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η Ζέτα μοιράζεται μαζί μας τις απορίες της για τα νύχια της Black Velour.

O Πάνος εξομολογείται πως σε νεαρή ηλικία ήταν και ζαχαροπλάστης!

H Natasha Kay έχει μοναδικές αντιδράσεις στις περιγραφές της.

Ο Διονύσης ξεσηκώνει το πλατό με το νέο του τραγούδι.

Η Βενετία μάς ξεκουφαίνει με την… κοπελιά.

Ο Γιώργος έρχεται αντιμέτωπος με την Dat Lilly. Ποιος θα βγει νικητής;

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Project Manager: Μαρία Ντρούβα

Σκηνοθεσία: Κώστας Υφαντής

Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Αρχισυνταξία: Ζαχαρίας Στιβακτάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Διεύθυνση Παραγωγής: Σπύρος Γεράκης

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official