Ινδία - Αντόφ: Επικριτής του Πούτιν πέθανε “μυστηριωδώς”

Δεύτερος Ρώσος βρέθηκε νεκρός στο ίδιο ξενοδοχείο με τον πλούσιο βιομήχανο και εν ενεργεία βουλευτή στην Ρωσία, ο οποίος υπήρξε “πολέμιος” του Ρώσου Προέδρου, ειδικά για την εισβολή στην Ουκρανία.

Η ινδική αστυνομία ερευνά τους αιφνίδιους θανάτους ενός πλούσιου Ρώσου πολιτικού, ο οποίος φέρεται να είχε επικρίνει την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και ενός άλλου Ρώσου σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην ανατολική Ινδία, δήλωσε ένας αξιωματούχος της αστυνομίας του κρατιδίου της Οντίσα.

Το πτώμα του 65χρονου Πάβελ Αντόφ, μέλους περιφερειακού κοινοβουλίου στη Ρωσία, εντοπίστηκε σε μια λίμνη αίματος έξω από το ξενοδοχείο όπου έκανε διακοπές με άλλους τρεις Ρώσους, ανακοίνωσε η αστυνομία. Κατά τα φαινόμενα, πέθανε πέφτοντας από την ταράτσα του ξενοδοχείου.

Δύο μέρες νωρίτερα, ένα άλλο μέλος του ρωσικού τουριστικού γκρουπ, ο Βλαντίμιρ Μπιντένοφ, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, αφού νωρίτερα φέρεται να υπέστη καρδιακή προσβολή.

Η αστυνομία εξέτασε όλα τα πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, ανέκρινε το προσωπικό του ξενοδοχείου εν αναμονή λεπτομερών νεκροψιών, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρει στοιχεία που να υποδηλώνουν ανθρωποκτονία. Στο πλαίσιο της έρευνας ανακρίθηκαν επίσης δύο Ινδοί ξεναγοί που συνόδευαν την ομάδα και οι άλλοι δύο Ρώσοι μέλη αυτής. «Όλες οι πιθανές πτυχές σχετικά με τους θανάτους των δύο Ρώσων εξετάζονται», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αρχηγός της περιφερειακής αστυνομίας Ρατζές Πάντιτ.

Η καρδιακή προσβολή που προκάλεσε τον θάνατο του Μπιντένοφ πιθανότατα προκλήθηκε από κατάχρηση αλκοόλ και πιθανολογούμενη υπερβολική δόση ναρκωτικών, είπε. Όσο για τον Πάβελ Αντόφ, «μάλλον ταράχτηκε από τον θάνατο του φίλου του και πήγε στην ταράτσα του ξενοδοχείου από όπου πιθανότατα έπεσε και σκοτώθηκε», τόνισε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Ο Πάβελ Αντόφ και οι φίλοι του έφτασαν στο κρατίδιο Οντίσα στα μέσα Δεκεμβρίου. Επισκέφτηκαν διάφορες τοποθεσίες πριν φτάσουν στο ξενοδοχείο τους στη Ραγιαγκάντα στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.

Ο Πάβελ Αντόφ, μέλος του κόμματος Ενωμένη Ρωσία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ήταν βουλευτής ενός περιφερειακού κοινοβουλίου 150 χλμ ανατολικά της Μόσχας από το 2018. Πριν εμπλακεί με την πολιτική, είχε ιδρύσει την εταιρεία Vladimirski Standart (βιομηχανία τροφίμων) και το 2019 βρέθηκε στην κορυφή της λίστας της ρωσικής έκδοσης του περιοδικού Forbes με τους πλουσιότερους βουλευτές και πολιτικούς στη Ρωσία.

Τον Ιούνιο, ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν ένα μήνυμα στο WhatsApp που αποδιδόταν στον Πάβελ Αντόφ, που έλεγε ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Ουκρανία είναι πράξεις «τρομοκρατίας».

Ο Αντόφ στο ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης VK είχε αρνηθεί ότι έγραψε αυτό το μήνυμα, λέγοντας ότι υποστήριζε «την ειδική στρατιωτική επιχείρηση», τον επίσημο όρο της Μόσχας για τον πόλεμο που διεξάγει κατά της Ουκρανίας.

