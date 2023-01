Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: βαριές απώλειες και διακοπές ρεύματος “διαρκείας”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι Ρώσοι για τα πλήγματα στον ουκρανικό στρατό. Δυσοίωνες οι προβλέψεις για την αποκατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσεπως κατάφερε βαριά πλήγματα στον ουκρανικό στρατό, κυρίως με το πυροβολικό, στις εχθροπραξίες στα μέτωπα από τη Χερσώνα (νότια) ως το Χάρκοβο (βορειοανατολικά), περνώντας από το Ντονμπάς.

Περίπου 60 Ουκρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε μάχες γύρω από την περιφέρεια Ντανιέτσκ (ανατολικά), ανέφερε το υπουργείο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Στη γειτονική περιφέρεια Λουγκάνσκ, που μαζί με τη Ντανιέτσκ αποτελούν το Ντονμπάς, άλλοι 30 Ουκρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε πλήγματα του πυροβολικού, κατά τις ίδιες πηγές.

Η περιοχή της βιομηχανικής πόλης Μπαχμούτ, στην περιφέρεια Ντανιέτσκ, έχει μετατραπεί σε πεδίο σφοδρών μαχών για μήνες. Οι δυο πλευρές εμπλέκονται σε μάχες ιδίως γύρω από την Κρεμνίνα, μικρή κοινότητα βόρεια της Μπαχμούτ.

Το Κίεβο θα βιώνει ξαφνικές διακοπές ρεύματος όλο τον χειμώνα

Οι κάτοικοι του Κιέβου είναι υποχρεωμένοι να ετοιμαστούν για το ενδεχόμενο να υφίστανται ξαφνικές διακοπές της ηλεκτροδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, προειδοποίησε χθες Τρίτη στέλεχος του δήμου της ουκρανικής πρωτεύουσας.



«Θα χρειαστεί να υπομείνουμε αυτές τις συνθήκες όλο τον χειμώνα», τόνισε ο αντιδήμαρχος Κιέβου Πέτρο Παντελέγεφ σε ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο.



Το δίκτυο διανομής στο Κίεβο, όπως και σε πολλές άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις, έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας συστηματικών ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων.



Εργαζόμενοι δουλεύουν ασταμάτητα για να αποκαταστήσουν το σύστημα, όμως η κατάσταση παραμένει δύσκολη, παραδέχθηκε ο κ. Παντελέγεφ. Ειδικά τις εργάσιμες ημέρες, όταν οι καταναλώσεις είναι υψηλότερες, οι δυνατότητες δεν αρκούν για να καλυφθεί η ζήτηση, προειδοποίησε ο αξιωματούχος.



Τον Οκτώβριο, ο στρατός της Ρωσίας έβαλε στο στόχαστρο τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Ο κίνδυνος να υπάρξουν νέα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στο δίκτυο παραμένει οξύς, προειδοποίησε χθες το ουκρανικό γενικό επιτελείο.



Ο ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ εξέφραζε την ελπίδα πως οι Ουκρανοί θα περάσουν την παραμονή της πρωτοχρονιάς χωρίς διακοπές ρεύματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνουν νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί. Ωστόσο αναγνώρισε κι αυτός ότι ο κίνδυνος να εξαπολυθούν νέα πυραυλικά πλήγματα εναντίον του δικτύου είναι μεγάλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Βέροια - νεκρό μωρό στον Αλιάκμονα: ασφυκτικό θάνατο έδειξε η νεκροψία

Δράμα - Απόπειρα βιασμού 15χρονου: Σοκάρει η μαρτυρία της μητέρας του στον ΑΝΤ1

Λιόσια: Ληστής σημάδεψε με όπλο μητέρα και βρέφος (βίντεο)