Τροχαίο στο Γαλάτσι: Φονική παράσυρση πεζού από μηχανή (εικόνες)

Θρήνος στις Κυκλάδες για τον άνδρα που έχασε τη ζωή του, διασχίζοντας την Βεΐκου.

Τη ζωή του στο Γαλάτσι έχασε ένας άνδρας από τη Νάξο, σε τροχαίο που σημειώθηκε τη Δευτέρα, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.

Ο 76χρονος Δημήτρης Ε. Φίλιπποπολίτης απο τον Απόλλωνα της Νάξου διέσχιζε τη λεωφόρο Βεΐκου και παρασύρθηκε από διερχόμενη μηχανή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Από τον απρόσμενο χαμό του, έχει συγκλονιστεί η τοπική κοινωνία της Νάξου. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πόσο άδικα μπορεί να φύγει κάποιος από τη ζωή και ιδιαίτερα με αυτό τον τρόπο.

Οι περισσότεροι μιλούν για ένα άτομο σεμνό, χαρισματικό και φιλικό. ”Ποτέ δεν ύψωνε τον τόνο της φωνής του, ποτέ δεν προέβη σε χαρακτηρισμούς, ποτέ δεν έθιξε κανέναν με οποιονδήποτε τρόπο. Διακρινόταν για το ήθος και την ευγένεια του. Ήταν ένας ήρεμος άνθρωπος που ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει σε ότι του ζητούσαν. Όποιος τον γνώριζε θα είχε να σου πει τα καλύτερα.”

Πηγή: Cyclades24.gr

