Εστίαση: Λουκέτα και πρόστιμα σε καταστήματα για ανασφάλιστους και αποδείξεις

Έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πόσες παραβάσεις βεβαιώθηκαν.



Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 23 έως 24 Δεκεμβρίου 2022, έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Αττική και Θεσσαλονίκη για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 12 καταστήματα, ενώ σε 2 από αυτά κινήθηκε η διαδικασία για την επιβολή αναστολής λειτουργίας για 48 ώρες.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ελέγχων διαπιστώθηκε:



Στην Αττική,

σε καφέ-μπαρ, η μη έκδοση 15 αποδείξεων συνολικής αξίας 295,80 ευρώ και να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας,

σε καφετέρια-μπαρ, να απασχολείται εργαζόμενος που δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού,

καφετέρια, η μη έκδοση 3 αποδείξεων, καθώς επίσης και να απασχολούνται 4 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας και 2 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού,

σε καφέ-μπαρ, να απασχολούνται 4 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας και

σε ψητοπωλείο-μεζεδοπωλείο, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας.

Στη Θεσσαλονίκη,

σε καφετέρια, να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,

σε καφέ-μπαρ, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας και εργαζόμενος που δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού,

σε καφετέρια, να απασχολούνται 7 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού και η μη έκδοση 5 αποδείξεων, συνολικής αξίας 66 ευρώ,

σε καφέ-μπαρ, η μη έκδοση 2 αποδείξεων καθώς και να απασχολούνται 6 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας, 2 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού,

σε καφέ-εστίαση, να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας, 6 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού και η μη έκδοση 2 αποδείξεων,

σε καφέ-μεζεδοπωλείο-ουζερί, να απασχολούνται 9 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας και η μη έκδοση 7 αποδείξεων συνολικής αξίας 659,40 ευρώ και

σε πιτσαρία, να απασχολούνται 3 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας.

Για όλες τις περιπτώσεις θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΣΕΠΕ, ΠΕΚΑ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων».

