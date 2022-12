Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA: Η γιορτινή Ελλάδα από τον δορυφόρο (εικόνες)

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που κατέγραψε η NASA από τη φωτισμένη Ελλάδα των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Την εικόνα της Ελλάδας από τον δορυφόρο της, κατέγραψε η NASA και την μοιράστηκε με το Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Οι ελληνικές πόλεις έχουν «βάλει» τα γιορτινά τους, λόγω των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και λάμπουν μέχρι το….διάστημα.

Έτσι, οι φωταγωγημένες πόλεις της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ρόδου, αλλά και τα νησιά του Ιονίου, καταγράφηκαν από τους δορυφόρους της NASA.

Τις εικόνες του δορυφόρου επεξεργάστηκαν και στην Επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND του Αστεροσκοπείου Αθηνών.