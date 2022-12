Πολιτική

“Qatar Gate”: “Η Εύα Καϊλή γνώριζε για τα χρήματα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες αποκαλύψεις από την La Repubblica και την Le Soir. Τι είπαν στις καταθέσεις τους Καϊλή και Τζιόρτζι για τα μετρητά και το κύκλωμα.



Σε νέες αποκαλύψεις για το «Qatar Gate», την Εύα Καϊλή, τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι και τον Αντόνιο Παντσέρι προχωρά η ιταλική εφημερίδα La Repubblica περιγράφοντας το πώς λειτουργούσε το κύκλωμα αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις της Ελληνίδας ευρωβουλευτή η οποία παραμένει στη φυλακή μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Σε νέο της δημοσίευμα με τίτλο «Η Καϊλή προσπάθησε να εξαφανίσει τα στοιχεία», η La Repubblica παρουσιάζει τι φέρεται να είπε η Εύα Καϊλή στους αστυνομικούς που την ανέκριναν μετά τη σύλληψή της στην επιχείρηση της 9ης Δεκεμβρίου όπου κλήθηκε να απαντήσει σε τρία βασικά ερωτήματα: σε ποιον ανήκαν τα λεφτά, γιατί βρέθηκαν στο σπίτι της και γιατί ζήτησε από τον πατέρα της να τα κρύψει όταν έμαθε για τη σύλληψη του Τζιόρτζι.

«Αφού συνελήφθη ο σύντροφός μου, μπήκα στο γραφείο του. Έψαξα τα πράγματά του για να καταλάβω γιατί συνελήφθη» περιγράφει. Η Καϊλή βρίσκει τη βαλίτσα, καθώς και έναν υπολογιστή και ένα τηλέφωνο. «Έτσι τηλεφώνησα στον πατέρα μου, που ήταν με το μωρό, του ζήτησα να έρθει να πάρει τη βαλίτσα. (…) Είναι μια βαλίτσα που κρατούσε ο άνδρας μου στο σπίτι για τον Παντσέρι. (…) Ήξερα ότι ο πατέρας μου θα πήγαινε μετά στην κόρη μου, γι’ αυτό είχα βάλει μπιμπερό στη βαλίτσα που είχε πάρει».

Η Εύα Καϊλή, σύμφωνα με τη La Repubblica, στη συνέχεια περιέγραψε τα τηλεφωνήματα που έκανε: «Στην αρχή προσπάθησα να καλέσω τον Παντσέρι αλλά δεν τον βρήκα οπότε προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Μαρκ Ταραμπέλα και τη Μαρία Αρένα. Δεν γνώριζαν γιατί δεν απαντούσε ο Παντσέρι». Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής περιέγραψε σύμφωνα με την La Repubblica: «άνοιξα τη βαλίτσα, άνοιξα και το χρηματοκιβώτιο. Ήξερα ότι (σ.σ. ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι) φύλαγε κάτι για το πρώην αφεντικό του, τον Αντόνιο Παντσέρι και πιθανόν για το σημερινό αφεντικό του, τον Αντρέα Κοτζολίνο».

Στην ίδια κατάθεση η Εύα Καϊλή αναφέρεται και σε μια άλλη βαλίτσα με χρήματα που ήταν στο σπίτι: «Αυτά τα χρήματα ήταν αυτά που είχε δανειστεί (σ.σ. ο Τζιόρτζι) για την αγορά του διαμερίσματος». Σύμφωνα με τη La Repubblica το δάνειο για την αγορά του διαμερίσματος στις Βρυξέλλες ήταν στο όνομα της Εύας Καϊλή και τα μετρητά «ήταν η συνεισφορά του συντρόφου μου». «Στην τσάντα αυτή ήταν περίπου 50-60.000 ευρώ, δεν ξέρω γιατί δεν είχα πρόθεση να ερευνήσω τις υποθέσεις του». «Ο Φραντσέσκο δεν έχει πολλά χρήματα και δεν μπορεί να συνεισφέρει σε όλα τα έξοδα» προσθέτει η Καϊλή. «Είναι μικρότερος από εμένα. Ξέρω ότι κατά καιρούς δανείζεται από τους γονείς του, ίσως και από τον Αντόνιο, αλλά εγώ δεν το ξέρω αυτό (…)» υπογραμμίζει σε άλλο σημείο.

«Δεν λείπουν οι τύψεις. Δεν εμπιστευόμουν πάντα τις “σχέσεις” (του Τζιόρτζι) με τον Παντσέρι και τον Κοζολίνο. Ο Φραντσέσκο είχε ηθική υποχρέωση απέναντι στον Αντόνιο και τον Αντρέα, αλλά ήταν υπερβολική. Δεν μπορούσε να πει όχι. Ίσως έπρεπε να είχα πει κάτι γιατί είμαι μεγαλύτερη από τον Φραντσέσκο. Είναι πολύ φιλόξενος, πολύ ευγενικός με τους φίλους του γενικά». Όπως γράφει η La Repubblica, η Καϊλή διαβεβαίωσε ότι «δεν είχε σκεφτεί ποτέ την προέλευση αυτών των χρημάτων». Εκτός από τη στιγμή που η ιστορία… έσκασε και έπρεπε να αξιολογήσει εκ των υστέρων την παρουσία αυτών των μετρητών. Μόνο τότε κατάλαβε ότι όχι, δεν ήταν «φυσιολογικό».

Le Soir - Τζιόρτζι: "Η Εύα μου είχε πει πολλές φορές να σταματήσω"

«To σύστημα Παντσέρι στην καρδιά της έρευνας» είναι ο τίτλος νέου άρθρου της βελγικής εφημερίδας Le Soir σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Όλα ξεκίνησαν το 2018. Ο κ. Παντσέρι ήταν τότε πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (…) Ο πρώην πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (του Κατάρ, Αλί Μπεν Σαμίκ Αλ Μαρί, σημερινός υπουργός Εργασίας) στη συνέχεια ανέπτυξε την ιδέα του lobbying. Ο κ. Παντσέρι συμφώνησε να δουλέψει για τους Καταριανούς. Κάπως έτσι, σύμφωνα με την εκδοχή που έδωσε ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, πρώην βοηθός του Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, στους ανακριτές, ξεκίνησαν όλα στην υπόθεση διαφθοράς που συγκλονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες» σημειώνει η εφημερίδα.

Σύμφωνα με τον κ. Τζόρτζι, προσθέτει το δημοσίευμα, όταν ήταν ακόμη ευρωβουλευτής ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι είχε αρχίσει να εργάζεται υπέρ των απεσταλμένων του Κατάρ.

«Στις αρχές του 2019 ξεκίνησε η συνεργασία. Έχουμε ορίσει τα ποσά, τα οποία δυσκολεύομαι λίγο να θυμηθώ, για τις αντίστοιχες παρεμβάσεις μας. Ήταν σε μετρητά. Ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι διαβεβαιώνει τον ανακριτή ότι η συμφωνία με το Κατάρ χρονολογείται από τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2019, μετά τη λήξη της θητείας του ως ευρωβουλευτής. Η συμφωνία με το Μαρόκο, η οποία "ξεκίνησε μετά το 2019", "υπό την προϋπόθεση ότι θα είχαμε εργαστεί για να αποφύγουμε ψηφίσματα κατά της χώρας και σε αντάλλαγμα θα λαμβάναμε 50.000 ευρώ", αναφέρει λεπτομερώς αυτός που συχνά αποκαλείται "φίλος του Μαρόκου" στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιβεβαιώνει τον ρόλο που διαδραμάτισε ο σημερινός Πρέσβης του Μαρόκου στην Πολωνία, Αμντεραχίμ Ατμούν» σημειώνει η εφημερίδα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του Φραντσέσκο Τζόρτζι, μόλις λίγους μήνες αργότερα το σύστημα έγινε πιο επαγγελματικό, με τη δημιουργία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης των Βρυξελλών Fight Impunity. Γιατί «έπρεπε να βρούμε ένα καθαρό σύστημα που δεν θα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» αναφέρεται. Τα αεροπορικά εισιτήρια για την Ντόχα θα διανεμήθηκαν επίσης, συνεχίζει ο κ. Τζόρτζι, μέσω του Αντόνιο Παντσέρι σε συγγενείς, ιδιαίτερα σε μία λογίστρια και πολιτικούς συμβούλους. Ωστόσο, κανένας βουλευτής δεν αναφέρεται από τον Φραντσέσκο Τζόρτζι ότι επωφελήθηκε από μια πλήρη παραμονή στη χερσόνησο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συμπληρώνει η Soir.

Lobbying, συνεχίζει, είχε γίνει και υπέρ του Μαρόκου, αλλά και της Μαυριτανίας: «Όσον αφορά στη Μαυριτανία έχουν πρόβλημα εικόνας. Προσέλαβαν τον κ. Παντσέρι για το πώς να το κάνουν (…) Όσον αφορά την αποζημίωσή μου, νοίκιασα το διαμέρισμά μου στην rue de la Tulipe στον πρέσβη της Μαυριτανίας. Το ενοίκιο ήταν η εκτίμηση μου. Ο κ. Πάντσέρι έλαβε 25.000 ευρώ μετρητά. Ωστόσο, σχετικά με την εν λόγω μαρτυρία η εφημερίδα αναφέρει ότι δεν παραπέμπει σε καμία παρανομία καθώς και ότι (η Soir) δεν μπόρεσε να τη διασταυρώσει.

Όσον αφορά την κ. Καϊλή, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι φέρεται να είπε σύμφωνα με την εφημερίδα ότι «η Εύα γνώριζε προφανώς τα χρηματικά ποσά και την προέλευση, αφού μένουμε μαζί, αλλά δεν αποτελεί μέρος του δικτύου» και προσθέτει ότι του είχε ζητήσει πολλές φορές να σταματήσει «γιατί την έβαζε σε κίνδυνο σε σχέση με τα καθήκοντά της».

Παράλληλα, η Εύα Καϊλή, συνεχίζει το άρθρο, η οποία πέρασε από ακρόαση πιστεύει ότι την εξαπάτησαν. «Δεν μου άρεσε ο τρόπος που εμπιστεύτηκε τυφλά τον Αντόνιο» (Παντσέρι), περιγράφει μιλώντας για τον σύντροφό της, σύμφωνα με την Soir. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, η οποία καθαιρέθηκε από τη θέση της Αντιπροέδρου του ΕΚ, εξηγεί, σύμφωνα με την εφημερίδα, ότι προσπάθησε να διαχωρίσει τη δουλειά της από αυτή του Φραντσέσκο Τζόρτζι και ήθελε να αποστασιοποιηθεί από τον Πάντσερι, ειδικά αφού ο τελευταίος «είχε αφήσει μια βαλίτσα στο σπίτι. Δεν είδα το περιεχόμενο, αλλά ήξερα τι ήταν, τι ήταν μέσα...»

Ερωτηθείσα για τις δεσμίδες χαρτονομισμάτων, απλώς παραδέχεται ότι ποτέ δεν «σκέφτηκε την προέλευση αυτών των χρημάτων», σκεπτόμενη ότι, ίσως, αυτά τα μετρητά είχαν εμπιστευθεί από τις κυβερνήσεις στη ΜΚΟ του κ. Παντσέρι για να πραγματοποιήσει ανθρωπιστικές διασώσεις (ανθρωπιστικές δράσεις). «Είμαι στο στάδιο που δεν αναγνωρίζω πια κανέναν, ούτε τον ίδιο μου τον σύντροφο», καταλήγει η κ. Καϊλή, σύμφωνα με τη Soir ενώ περιγράφεται «εμφανώς αναστατωμένη».

Ειδήσεις σήμερα:

Ίλιον - βιασμός 15χρονου: η αντιγραφή τηλεοπτικής σειράς, η “αγέλη” και το θύμα

Ενδοοικογενειακή βία: Γείτονες έσωσαν ανήλικη από τον πατέρα της

Προβλέψεις Μεντβέντεφ: Πόλεμος Γερμανίας - Γαλλίας, επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ