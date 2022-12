Παράξενα

Διάσωση γυναίκας που πνιγόταν σε εστιατόριο

Γυναίκα κόντεψε να χάσει τη ζωή της από το φαγητό. Η κίνηση του αθλητή της έσωσε τη ζωή.

Δραματικές στιγμές αγωνίας βίωσαν όλοι όσοι έτρωγαν σε κατάστημα εστίασης στο παλιό λιμάνι των Χανίων, την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ήταν το Σάββατο (24/12) στις 17:26 όταν η παρέα τριών γυναικών με τα παιδιά τους απολάμβαναν το γεύμα τους. Ξαφνικά η μια από τις γυναίκες έχασε τις αισθήσεις της μπροστά στα δύο της παιδιά καθώς κάποιο τμήμα του φαγητού που έτρωγε μπλόκαρε την αναπνευστική οδό!

Άμεσα οι άλλες γυναίκες σηκώθηκαν και προσπάθησαν να την συνεφέρουν αλλά η άτυχη παρέμενε χωρίς τις αισθήσεις της.

Και ενώ τα δευτερόλεπτα κυλούσαν με την αγωνία να μεγαλώνει, ξαφνικά από διπλανό τραπέζι σηκώνεται και σπεύδει για να βοηθήσει ένας άνθρωπος που έχει διακριθεί στον στίβο του αθλητισμού αλλά πρωτίστως στον στίβο του ανθρωπισμού.

Πρόκειται για τον Χανιώτη τριαθλητή Κώστα Βαρουχάκη, ο οποίος με ψυχραιμία εφάρμοσε στην λιπόθυμη γυναίκα την λαβή Χαιμλιχ, με αποτέλεσμα να απελευθερωθεί η αναπνευστική οδός από το τμήμα του φαγητού και άμεσα να επανέλθει, με τα παιδιά της να πέφτουν ανακουφισμένα στην αγκαλιά της.

Να σημειωθεί πως από την στιγμή που η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της μέχρι που την επανάφερε ο Κώστας Βαρουχάκης πέρασε λίγο παραπάνω από ένα λεπτό, ενώ αμέσως μετά ο Χανιώτης αθλητής, με την σεμνότητα που τον διακρίνει επέστρεψε στην παρέα του και η τυχερή μέσα στην ατυχία της γυναίκα, παρέμεινε με την παρέα και τα παιδιά της καθώς δεν χρειάστηκε να κληθεί ασθενοφόρο.

Πηγή: flashnews.gr

