Αγορά ακινήτων: Σπείρα εξαπατούσε ιδιοκτήτες και υποψήφιους αγοραστές

Η δράση της σπείρας που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες. Πλαστά έγγραφα και υπέρογκα ποσά στο «παιχνίδι» τους.

Σπείρα, που διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος ιδιοκτητών και υποψήφιων αγοραστών ακινήτων, εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες, Τρίτη 27 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα, 56χρονη, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται τρία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, δύο άνδρες και μια γυναίκα.

Η 56χρονη συνελήφθη τη στιγμή που παραλάμβανε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, χρηματικού ποσού που κατέβαλε υποψήφιος αγοραστής ακινήτου, στον οποίο είχε παρουσιαστεί, με πλαστά έγγραφα, ως πληρεξούσια του ιδιοκτήτη και πωλητή.

Σε βάρος της συλληφθείσας και των συνεργών της σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατά συναυτουργία, τελεσμένη και σε απόπειρα, με το επιδιωκόμενο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, κατ' εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και περί παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της σπείρας, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2021, πλησίαζαν υποψήφιους αγοραστές ακινήτων και τους συστήνονταν ως ιδιοκτήτες, πληρεξούσιοι ή μεσολαβητές των ιδιοκτητών οικοπέδων - ακινήτων, επιδεικνύοντας πλαστά δελτία ταυτότητας, εν αγνοία των πραγματικών ιδιοκτητών.

Αφού συμφωνούσαν στην αγοραπωλησία με τους αγοραστές, τους προέτρεπαν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύνταξη συμβολαίου αγοραπωλησίας ενώπιον συμβολαιογράφου, ακολουθώντας τα πραγματικά στάδια μιας μεταβίβασης.

Στη συνέχεια, αφού έπειθαν τους αγοραστές ότι όλα είναι νόμιμα, τους ζητούσαν προκαταβολή συμφωνίας, προσύμφωνο και τελικό συμβόλαιο, εισπράττοντας από αυτούς τα αντίστοιχα ποσά είτε σε μετρητά, είτε με μεταφορά σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Επιπλέον, εξιχνιάστηκε ακόμα μία περίπτωση, με τον ίδιο τρόπο δράσης, ενώ η συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα.

Η 56χρονη οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.

