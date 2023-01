Αθλητικά

Μουντιάλ - Μέσι: Μουσείο θα γίνει το... δωμάτιο του στο Κατάρ

Η αγάπη προς το πρόσωπο του Λιονέλ Μέσι εκδηλώνεται με κάθε τρόπο μετά την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε Ιστορία στο Κατάρ και η αγάπη προς το πρόσωπό του εκδηλώνεται με κάθε τρόπο. Με την κατάκτηση του τροπαίου ο Αργεντίνος σούπερ σταρ έγινε κατά γενική ομολογία, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

Οι τιμές προς το πρόσωπό του είναι άπειρες και το Πανεπιστήμιο του Κατάρ, αποφάσισε να κάνει... Μουσείο το δωμάτιο που διέμενε ο διεθνής Μέσος.

Η Αργεντινή διέμενε στο Πανεπιστήμιο του Κατάρ, όπου είχε διαμορφωθεί κατάλληλα για να νιώθουν όλοι στην αποστολή οικεία.

Οπως έγινε γνωστό το δωμάτιο του Μέσι θα μεταμορφωθεί σύντομα σε ένα μικρό μουσείο, όπου όλοι θα θυμούνται ότι εκεί διέμενε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του.

