“Dragons’ Den”: στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Δείτε το νέο τρέιλερ του μεγαλύτερου επιχειρηματικού project στην τηλεόραση παγκοσμίως, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

To πολυβραβευμένο Dragons’ Den – γνωστό και ως Shark Tank – προβάλλεται με τεράστια επιτυχία σε πάνω από 40 χώρες, εδώ και 20 χρόνια, με επενδύσεις που ξεπερνούν παγκοσμίως τα $600.000.000!

Τώρα παίρνει και ελληνικό χρώμα και έρχεται μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με 5 κορυφαίους και καταξιωμένους Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι συνιστούν την ομάδα των Dragons.

Η ΙΔΕΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ «DRAGONS’ DEN»

To DRAGONS’ DEN στηρίζει τους Έλληνες επιχειρηματίες, σε μία χώρα που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται από την κρίση και τους δίνει την ευκαιρία να εξελιχθούν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να προβληθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το πολυβραβευμένο show επιχειρηματικότητας παρουσιάζει ο Σάκης Τανιμανίδης.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ «DRAGONS’ DEN»

Οι Dragons είναι 5 κορυφαίοι Έλληνες επενδυτές, που έχουν κατακτήσει την κορυφή και γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία και καταξίωση ο καθένας στον τομέα του. Είναι πρόθυμοι να επενδύσουν τα χρήματά τους σε μία επιχειρηματική ιδέα, ένα νέο προϊόν, μια πατέντα, ένα application ή ένα φιλόδοξο project. Επιπλέον, στηρίζουν τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες επενδύοντας όχι μόνο με κεφάλαιο αλλά και με την επιχειρηματική τους εμπειρία.

Οι επιχειρηματίες που θα συναντήσουν τους Dragons καλούνται να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και εντέλει να τους πείσουν να επενδύσουν σε αυτούς!

Πόσα χρήματα μπορούν να επενδύσουν οι Dragons; Οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες ζητούν ένα συγκεκριμένο ποσό και προσφέρουν έναντι αυτού ένα ποσοστό της επιχείρησής τους. Οι Dragons με την εμπειρία τους θα κρίνουν εάν η πρόταση τους ενδιαφέρει και εάν θα προχωρήσουν σε επένδυση.

Στο DRAGONS’ DEN δεν υπάρχει τελικός νικητής. Νικητές είναι όλοι όσοι θα καταφέρουν να κάνουν την ιδέα και το όνειρό τους πραγματικότητα!

Δείτε το νέο τρέιλερ του DRAGONS’ DEN:





