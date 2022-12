Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Ο Βενέδικτος είναι “πολύ άρρωστος” - “Προσευχηθείτε γι' αυτόν”

Ο Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε τους πιστούς να προσευχηθούν για τον πρώην πάπα Βενέδικτο.



Ο πάπας Φραγκίσκος ζήτησε σήμερα από τον κόσμο να προσευχηθεί για τον πρώην πάπα Βενέδικτο, διότι είναι «πολύ άρρωστος».

Ο Φραγκίσκος απηύθυνε αυτή την απρόσμενη έκκληση στο τέλος της γενικής ακρόασης της Τετάρτης χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. Ο Βενέδικτος, 95 ετών, έγινε το 2013 ο πρώτος πάπας που παραιτήθηκε εδώ και περίπου 600 χρόνια. Έκτοτε ζει στο Βατικανό.

«Θα ήθελα να ζητήσω από όλους εσάς μια ειδική προσευχή για τον πρώην πάπα Βενέδικτο, ο οποίος, σιωπηλά, στηρίζει την Εκκλησία. Ας τον θυμηθούμε», δήλωσε ο Φραγκίσκος προσθέτοντας ότι ο Βενέδικτος είναι «πολύ άρρωστος».

Το Βατικανό επιβεβαίωσε την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του πρώην πάπα Βενέδικτου, 95 ετών, διευκρινίζοντας ότι παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση και ότι δέχθηκε επίσκεψη από τον διάδοχό του Φραγκίσκο.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι κατά τις τελευταίες ώρες, υπήρξε μια επιδείνωση λόγω της προχωρημένης ηλικίας του. Η κατάσταση παραμένει προς το παρόν υπό έλεγχο, υπό συνεχή παρακολούθηση από τους γιατρούς», ανέφερε σε ανακοίνωση ο επικεφαλής των υπηρεσιών Τύπου της Αγίας Έδρας Ματέο Μπρούνι.

Μια από τις τελευταίες γνωστές φωτογραφίες του Βενέδικτου ελήφθη την 1η Δεκεμβρίου, όταν συνάντησε τους νικητές ενός βραβείου για θεολόγους, που φέρει το όνομά του. Ήταν καθισμένος και φαινόταν ιδιαιτέρως αδύναμος.

Μετά την παραίτησή του ο Βενέδικτος ζει σε ένα πρώην μοναστήρι εντός των κήπων του Βατικανού με τον γραμματέα του, μερικούς βοηθούς και ιατρικό προσωπικό.

Ο Βενέδικτος, ο πρώτος Γερμανός πάπας εδώ και 1.000 χρόνια, εξελέγη στις 19 Απριλίου του 2005 για να διαδεχθεί τον πολύ δημοφιλή πάπα Ιωάννη Παύλο Β’, που έμεινε στην κεφαλή της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας για 27 χρόνια.

Ο Βενέδικτος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί στις 11 Φεβρουαρίου του 2013. Δήλωσε ότι δεν είχε πια τη σωματική και ψυχική δύναμη να ηγηθεί της εκκλησίας. Στις 28 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς παραιτήθηκε επίσημα και μετακινήθηκε προσωρινά στη θερινή παπική κατοικία, νότια της Ρώμης, ενώ καρδινάλιοι από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στη Ρώμη για να εκλέξουν τον διάδοχό του. Ο Φραγκίσκος, ο πρώτος πάπας από τη Λατινική Αμερική, εξελέγη διάδοχός του στις 13 Μαρτίου του 2013.

