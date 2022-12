Υγεία - Περιβάλλον

Βοιωτία: Θρήνος για 40χρονο αστυνομικό

Οι αστυνομικοί ολόκληρης της Βοιωτίας αποχαιρετούν τον συνάδελφό τους, που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή.

Βαρύ πένθος στην αστυνομία και ολόκληρη τη Βοιωτία, για τον αδόκητο χαμό του 40χρονου Μιχάλη Βογιατζή, ο οποίος κατέληξε μετά από καρδιακό επεισόδιο και νοσηλεία τριών εβδομάδων στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Ο αστυνομικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά το σοβαρό επεισόδιο που υπέστη στις 7 Δεκεμβρίου εν ώρα υπηρεσίας.

Οι ελπίδες που έδιναν οι γιατροί στο 401 ήταν ελάχιστες και η μεγάλη του καρδιά «που χωρούσε όλον τον κόσμο», τελικά δεν άντεξε και ο αγαπημένος όλων, Μιχάλης «έφυγε για τη γειτονιά των αγγέλων. Οι συνάδελφοί του στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας τον αποχαιρετούν με πόνο ψυχής:

«Έδωσες τη μάχη σου για τρεις εβδομάδες. Υπήρξες άλλωστε πάντοτε μαχητής στη ζωή σου. Πάντοτε πρωτοπόρος, πάντοτε παρών στην πρώτη γραμμή, έτοιμος να προσφέρεις σε όποιον είχε ανάγκη. Πρότυπο συζύγου και πατέρα. Υπόδειγμα συναδέλφου και φίλου.

Η μεγάλη σου καρδιά χωρούσε όλο τον κόσμο.

Μακάρι η σημερινή είδηση να ήταν μια ακόμα φάρσα σου. Απερίγραπτη η οδύνη για όσους είχαν την ευτυχία να σε γνωρίσουν. Θα σε θυμόμαστε όπως σε βλέπαμε καθημερινά, με το χαμόγελο στα χείλη..

Καλό σου ταξίδι Μάικ, καλή αντάμωση αδερφέ μας..»

Η κηδεία του Μιχάλη Βογιατζή θα γίνει την Παρασκευή (30/12) στις 11:30’ το πρωί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στη Λιβαδειά.

