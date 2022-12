Life

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Οι εικόνες της χρονιάς

Στην πρώτη γραμμή των μεγάλων κρίσεων σε όλον τον κόσμο βρέθηκαν και το 2022, οι "Γιατροι Xωρίς Σύνορα".



Και το 2022, όπως κάθε χρόνο, οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε όλο τον κόσμο συνέχισαν να ανταποκρίνονται σε κρίσεις, παλιότερες αλλά και καινούργιες. H COVID-19 δεν ήταν πια μία επείγουσα κατάσταση όπως τα προηγούμενα δύο χρόνια, όμως νέες προκλήσεις έκαναν την εμφάνισή τους.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία κλιμακώθηκε τον Φεβρουάριο, η πολιτική, ανθρωπιστική και οικονομική κρίση στην Αϊτή επιδεινώθηκε, η κλιματική κρίση επηρέασε πολλές χώρες, όπως η Μαδαγασκάρη, η χολέρα εμφανίστηκε σε εξαιρετική κλίμακα σε πολλές περιοχές.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αποτυπώνουν μέσα από τον φωτογραφικό τους φακό εικόνες από διαφορετικά σημεία του πλανήτη και διαφορετικές παρεμβάσεις, με την ευχή το 2023 να γεμίσει με περισσότερα χαμόγελα!

Η ομάδα μέσα στο ιατρικό τρένο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα συζητά για την κατάσταση της υγείας ενός τραυματία πολέμου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους από το Pokrovsk της ανατολικής Ουκρανίας στο Lviv στα δυτικά της χώρας. Το ταξίδι διαρκεί περίπου 20 ώρες. Ουκρανία - Μάιος 2022. ©Andrii Ovod

Ένας ψαράς επισκευάζει τη βάρκα του, καθώς δεν μπορεί να βγει για ψάρεμα. Δεν υπάρχουν ψάρια από τότε που ο κυκλώνας Batsirai έπληξε την περιοχή στις αρχές Φεβρουαρίου. Μαδαγασκάρη – Μάρτιος 2022. ©Iako M. Randrianarivelo/Mira Photo

Η Aminata κοιτάζει το νεογέννητο μωρό της, το οποίο γεννήθηκε στο κοινοτικό κέντρο υγείας που υποστηρίζεται από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στο Mile 91, Tonkolili. Σιέρα Λεόνε - Μάρτιος 2022. ©Oliver Barth/MSF

Ένας άνδρας από τη Βενεζουέλα κρατά αγκαλιά την κόρη του, κοιτάζοντας πέρα από την προβλήτα, κατά μήκος του ποταμού Tumbes. H προβλήτα απέχει 23 χιλιόμετρα από τα σύνορα Περού-Ισημερινού, εκεί όπου οι άνθρωποι ξεκουράζονται και βρίσκουν καταφύγιο πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τα σύνορα. Περού – Μάρτιος 2022 ©Max Cabello Orcasitas

Άποψη από ψηλά δρόμου και αναχωμάτων που κατασκεύαστηκαν από τον ΟΗΕ στο Bentiu του Νοτίου Σουδάν. Τα αναχώματα έχουν ύψος έως 2,5 μέτρα και πλάτος 5 μέτρα. Οι πλημμύρες γύρω από το Bentiu εκτείνονται σε 80 χιλιόμετρα. Νότιο Σουδάν – Αύγουστος 2022 ©Christina Simons

Ένα παιδί παίζει με ένα μπαλόνι στον καταυλισμό για εσωτερικά εκτοπισμένους Al-Sweida, στην περιοχή Marib της Υεμένης. Πρόκειται για μέρος των δράσεων ψυχολογικής υποστήριξης που προσφέρουν σε παιδιά οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Υεμένη - Δεκέμβριος 2021. ©Hesham Al Hilali

O Hussein γεννήθηκε με καισαρική στο νοσοκομείο Nablus στο Ιράκ. Η μητέρα του ταξίδεψε 77 χιλιόμετρα για να φτάσει στη δομή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και να γεννήσει. Ιράκ – Ιούνιος 2022. ©Florence Dozol / MSF

Μία ζεστή αγκαλιά στη Sanaa*, ασθενή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα από την ψυχολόγο της ομάδας στην πόλη Hajjah. «Ένιωθα άδεια, σαν να έλειπε κάτι. Δεν ήξερα πού ήταν ο γιος μου... Ένιωθα αδύναμη και χωρίς καμία ασφάλεια. Μετά έμαθα για τις υπηρεσίες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην πόλη Hajjah. Ήρθα εδώ και μου προσέφεραν ψυχολογική υποστήριξη» λέει η Sanaa. Υεμένη – Σεπτέμβριος 2022. ©Jinane Saad / MSF

*Το όνομα έχει αλλάξει για λόγους ασφαλείας.

Πορτρέτο του Μ. από τη Γουινέα, ο οποίος δέχεται τις υπηρεσίες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο Agadez του Νίγηρα. Ο Μ. διέφυγε από τη Λιβύη, όπου τον έκαψαν, τον ξυλοκόπησαν και τον φυλάκισαν. Νίγηρας - Μάρτιος 2022. ©Yarin Trotta Del Vecchio

Ένα παιδί περπατά σε έναν πλημμυρισμένο δρόμο σε γειτονιά του Port-au-Prince στην Αϊτή. Οι πλημμύρες προκαλούνται από κανάλια που έχουν φράξει εξαιτίας κακής διαχείρισης αποβλήτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις η χολέρα εξαπλώνεται γρήγορα λόγω της ανεπαρκούς επεξεργασίας λυμάτων και της έλλειψης πρόσβασης σε καθαρό νερό. Αϊτή – Οκτώβριος 2022 ©Alexandre Marcou / MSF

Ένα αγόρι διαβάζει τα μαθήματά του σε καταφύγιο στο χωριό Nangar Daro του Πακιστάν. Το σπίτι τους κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών στην περιοχή Dadu. Πακιστάν – Οκτώβριος 2022. ©Asim Hafeez

Μικρά παιδιά που διασώθηκαν στη Μεσόγειο παρακολουθούν κινούμενα σχέδια μέσα στο πλοίο έρευνας και διάσωσης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Geo Barents. Το πλοίο συνεχίζει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Μεσόγειο, σώζοντας ζωές που βρίσκονται σε κίνδυνο. Κεντρική Μεσόγειος - Μάρτιος 2022 ©Kenny Karpov

Η επτάχρονη ασθενής με πολυανθεκτική φυματίωση μιλάει με την νοσηλεύτρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, που την επισκέφθηκε στο σπίτι της στη Βομβάη. Ινδία – Φεβρουάριος 2022. ©Prem Hessenkamp

Ένα μικρό κορίτσι μαζί με τον ψυχολόγο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε καταυλισμό για εκτοπισμένους στην περιοχή Kwamouth. Εκτός από τη θεραπεία τραυματιών και ασθενών, οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα πραγματοποιούν συνεδρίες ψυχικής υγείας για να βοηθήσουν άτομα που έχουν τραυματιστεί ψυχικά από τη βία. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Σεπτέμβριος 2022. ©Johnny Vianney Bissakonou / MSF



Οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα διασχίζουν τον ποταμό Baudo προκειμένου να φτάσουν στις τοπικές κοινότητες που ζουν στις όχθες του. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε τροφή αλλά και ιατρική περίθαλψη λόγω του αποκλεισμού τους και της βίας. Κολομβία – Νοέμβριος 2022 ©Santiago Valenzuela / MSF