Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Αφροδίτη, ο Ουρανός και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Τι επεσήμανε η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό” για τις 5 Φεβρουαρίου 2023. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

«Ζω ένα δράμα, παλεύω με τους πλανήτες», είπε χαμογελώντας η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, την Τετάρτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος τόνισε ότι «η Αφροδίτη κάνει μια πολύ ωραία όψη, μια ωραία συνάντηση με τον Ποσειδώνα, αυτό σημαίνει αγάπη, φιλανθρωπία, ζεστασιά»

Η Λίτσα Πατέρα συνέχισε λέγοντας «χθες έκανα τις προβλέψεις για τον Φεβρουάριο. Ο Ουρανός είναι το απρόβλεπτο, σαν μια βόμβα. Όταν τον αγγίξει ένας πλανήτης, εκεί γίνονται κάποιες εκρήξεις. Στις 5 Φεβρουαρίου γίνεται μια πανσέληνος, η οποία τον αγγίζει. Σημειώστε να δούμε όταν πλησιάζει η ημερομηνία, τι θα γίνει».

«Παρ΄ όλα αυτά, η Αφροδίτη “δουλεύει”», είπε γελώντας η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, η αστρολόγος της εκπομπής, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

