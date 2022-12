Οικονομία

Ανδρουλάκης – ακρίβεια: Όχι σε επιλογές κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των λίγων

Σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χρησιμοποιώντας και τον σημερινό πίνακα της ΡΑΕ με τις τιμές ηλεκτρισμού στις χώρες της ΕΕ.

Nέα πυρά κατά της κυβέρνησης για τα μέτρα που παίρνει σχετικά με την αντιμετώπιση της ακριβείας εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τις χθεσινές αποφάσεις της ισπανικής κυβέρνησης με τη σημαντική μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής.

«Ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιμένει σε επιλογές με το βλέμμα στις κάλπες, άλλες χώρες προχωρούν σε πολιτικές, που ανακουφίζουν ουσιαστικά τους πολίτες», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε δήλωσή του.

Ο κ. Ανδρουλάκης παραθέτει τα μέτρα που ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός είναι 6,6%, ο χαμηλότερος στην Ευρωζώνη για τον Νοέμβριο.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε επίσης στο σημερινό πίνακα της ΡΑΕ με τις τιμές ηλεκτρισμού στις χώρες της ΕΕ όπου, όπως σημείωσε, για «μια ακόμα φορά η χώρα μας είναι κατά πολύ ακριβότερη από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Σχεδόν 6 φορές πάνω από την Ισπανία και την Πορτογαλία».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με τις επιδοτήσεις της κρατά τις τιμές χαμηλά όταν ουσιαστικά χρηματοδοτεί τα υπερκέρδη των παρόχων και των παραγωγών. Αρνείται να προχωρήσει στις απαραίτητες επενδύσεις στο δίκτυο για να είναι δυνατή η ενίσχυση των ΑΠΕ και μοιράζει τον περιορισμένο χώρο στους λίγους και ημέτερους».

Υποστήριξε ακόμη ότι η χώρα έχει ανάγκη από πολιτικές, που θα ανακουφίζουν τους πιο ευάλωτους από τις συνέπειες της κρίσης και όχι επιλογές κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των λίγων και επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για:

Κλιμακωτό πλαφόν στην λιανική τιμή του ρεύματος.

Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.

Μείωση της τιμής των εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για όλη τη διάρκεια της κρίσης.

Αύξηση του κατώτατου μισθού και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας

