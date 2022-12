Κοινωνία

Ίλιον – βιασμός 15χρονου: Στη φυλακή κι άλλος ανήλικος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αλλοδαπός ύποπτος για την υπόθεση του 15χρονου, εμφανίστηκε ενώπιον των Αρχών και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Άλλος ένας ανήλικος κατηγορούμενος στην υπόθεση του ομαδικού βιασμού του 15χρονου στο Ίλιον οδηγείται στη φυλακή μετά την απολογία του στον Ανακριτή Ανηλίκων.

Ο κατηγορούμενος, εκτός που κρίθηκε προφυλακιστέος για τα άγρια βασανιστήρια που κατήγγειλε ότι υπέστη ο 15χρονος, δεν συνελήφθη μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους και εμφανίστηκε στις Αρχές αφού είχε παρέλθει το αυτόφωρο.

Ο ανήλικος πήγε το πρωί στο ανακριτικό γραφείο με τους γονείς του και τον συνήγορό του και, μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι πρέπει να προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Πρόκειται για ανήλικο από τη Βουλγαρία, ο οποίος είχε πάει διακοπές στην γενέτειρά του και όταν έμαθε για τις έρευνες, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπως αναφέρουν πληροφορίες από αστυνομικές πηγές.

Την ίδια ώρα, διαρκείς είναι οι αποκαλύψεις για την φρικτή υπόθεση του ομαδικού βιασμού του 15χρονου.

Η περιγραφή του θύματος προκαλεί σοκ, όπως και τα βίντεο που περιέχονται στην δικογραφία, με τον βιασμό του παιδιού από συμμαθητές του, παρουσία την μία φορά και κοριτσιών, με δικηγόρους κατηγορούμενων να λένε «Δεν μπόρεσα, δεν ήθελα να δω πάνω από μια φορά τα βίντεο (ενν. με τον βιασμό του 15χρονου. Είναι άρρωστο πολύ».

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο δικηγόρος Μανώλης Διαμαντάρας, συνήγορος ενός εκ των ανήλικων κατηγορούμενων, υποστηρίζει ότι ο 15χρονος, αφού κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τους συμμαθητές του την πρώτη φορά, επέστρεψε στο εγκαταλελειμμένο σπίτι του «μαρτυρίου», όχι μία, αλλά πολλές φορές. Όπως είπε ο δικηγόρος, η παρέα των ανήλικων λειτουργούσε ως αγέλη και το θύμα ήθελε να ανήκει σε αυτήν, γι΄ αυτό και ανέχθηκε την επανάληψη του βιασμού του, φοβούμενος εν συνεχεία να μιλήσει ανοιχτά για όσα είχε υποστεί.

Στην εκπομπή μίλησε και Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιλίου, η οποία σημείωσε πως δεν έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες να υπάρξει συνδρομή ψυχολόγων στα σχολεία στα οποία φοιτούν οι «πρωταγωνιστές» της δυσώδους υπόθεσης.

Την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, σύμφωνα με συνήγορο κατηγορούμενου, φέρονται να έχουν αρνηθεί και οι γονείς του 15χρονου.

Σημειώθηκε δε πως εκτός από τους παρόντες στην κακοποίηση, δεκάδες παιδιά είδαν τα βίντεο με τον βιασμό του παιδιού, ωστόσο ούτε ένα παιδί δεν έκανε την παραμικρή αναφορά για το περιστατικό σε κάποιον καθηγητή ή γονέα.

Επισημάνθηκε ακόμη πως παρότι την Τρίτη άλλοι δυο ανήλικοι από την ομάδα που φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά 15χρονο αγόρι στο Ίλιον, οδηγήθηκαν στην φυλακή, μετά τις απολογίες που έδωσαν σε Ανακριτή Ανηλίκων, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν ή κατηγορηθεί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, οι γονείς όσων κακοποίησαν τον 15χρονο.

Άλλοι τρεις ανήλικοι, έχουν προφυλακιστεί από το Σάββατο, ενώ ακόμη ένας, από τους έξι που συνελήφθησαν μετά την καταγγελία του αγοριού, αφέθηκε ελεύθερος με όρους, καθώς δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από όσα κατήγγειλε ο 15χρονος, προκύπτει εμπλοκή και άλλων ανηλίκων στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και κορίτσια τα οποία φέρονται να βρίσκονταν μπροστά σε πράξεις που λάμβαναν χώρα στο εγκαταλελειμμένο σπίτι, όπου επί ένα μήνα βασανίζονταν το αγόρι, χωρίς να έχουν ενεργό ρόλο, όπως κατέθεσε το θύμα.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τονίστηκε και το γεγονός ότι όσα συνέβησαν στο Ίλιον, αποτελούν πιστή αντιγραφή σεναρίου τηλεοπτικής σειράς που προβλήθηκε στο Netflix.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: “Η Εύα Καϊλή γνώριζε για τα χρήματα”

Ενδοοικογενειακή βία: Γείτονες έσωσαν ανήλικη από τον πατέρα της

Αγορά ακινήτων: Σπείρα εξαπατούσε ιδιοκτήτες και υποψήφιους αγοραστές