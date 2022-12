Κόσμος

Πορτογαλία: παραίτηση Υφυπουργού για την κρατική αποζημίωση

Το υπέρογκο ποσό που έλαβε η Υφυπουργός, ως αποζημίωση απο την εργασίας της, σε κρατικό φορεά, προκαλεί "ζάλη".

Η υφυπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας Αλεσάντρα Ρέις, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο πολεμικής σχετικά με αποζημίωση που έλαβε για την αποχώρησή της από τη διοίκηση του πορτογαλικού δημόσιου αερομεταφορέα TAP, παραιτήθηκε κατόπιν αιτήματος του υπουργού Οικονομικών, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

"Ζήτησα από την Αλεσάντρα Ρέις να υποβάλει το αίτημα παραίτησής της", το οποίο "έγινε αμέσως αποδεκτό" για να "διαφυλαχθεί η πολιτική αρχή" σε "μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για εκατομμύρια Πορτογάλους", σημειώνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε το υπουργείο Οικονομικών.

Η πολεμική δεν έπαψε να αναζωπυρώνεται τις τελευταίες μέρες, μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Correio da Manha για το ποσό της αποζημίωσης που έλαβε η Ρέις, το οποίο ανέρχεται σε 500.000 ευρώ, για την αποχώρησή της τον Φεβρουάριο, δύο χρόνια πριν να λήξει το συμβόλαιό της, από το διοικητικό συμβούλιο της TAP Air Portugal.

Μερικούς μήνες αργότερα, διορίστηκε επικεφαλής της NAV, δημόσιας επιχείρησης που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, προτού ενταχθεί στις αρχές Δεκεμβρίου στην κυβέρνηση ως υφυπουργός Οικονομικών.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, όπως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούσαν από την κυβέρνηση να δώσει διευκρινίσεις για τις συνθήκες αποχώρησης της Ρέις από την πορτογαλική αεροπορική εταιρεία TAP, η οποία αποτελεί αντικείμενο αναδιάρθρωσης που έχει οδηγήσει σε περικοπές προσωπικού και μειώσεις μισθών για πολλούς εργαζομένους.

"Αν δεν πρόκειται για απόλυση, αλλά για οικειοθελή αποχώρηση, δεν χρειάζεται υποχρεωτικά αποζημίωση", τόνισε τη Δευτέρα το βράδυ ο Πορτογάλος πρόεδρος.

Η Αλεσάντρα Ρέις απέρριψε οποιαδήποτε παρανομία, βεβαιώνοντας ότι εγκατέλειψε την αεροπορική εταιρεία "κατόπιν αιτήματος της TAP". Ωστόσο ο πορτογαλικός αερομεταφορέας ανέφερε σε ανακοίνωσή του τον Φεβρουάριο ότι η Ρέις είχε υποβάλει την παραίτησή της.

Δεν πρόκειται μόνον για ένα "ζήτημα νομιμότητας", αυτό "δεν είναι πολιτικά αποδεκτό", είχε σημειώσει η βουλευτής του Μπλόκο (Bloco de Esquerda), Μαριάνα Μορτάγκουα.

Κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης, η TAP διευκρίνισε χθες, Τρίτη, ότι η απόφαση για διαπραγμάτευση της αποχώρησης της Ράις προήλθε από τη διοίκηση του δημόσιου αερομεταφορέα.

Ο πορτογαλικός αεροπορικός όμιλος, του οποίου οι οικονομικές δυσχέρειες αυξήθηκαν λόγω της πανδημίας της Covid-19, επανακρατικοποιήθηκε πλήρως κατεπειγόντως το 2020, με αντάλλαγμα την εφαρμογή ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης που επέβαλαν οι Βρυξέλλες, ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

