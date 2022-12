Αθλητικά

“The Best”: Ο Μέσι φαβορί για το βραβείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βραβείο με το οποίο «φλερτάρει» ο Λιονέλ Μέσι και η διαφορά του με το βραβείο της «Χρυσής Μπάλας».

Ο Λιονέλ Μέσι μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ με την Αργεντινή, είναι το μεγάλο φαβορί για να ανακηρυχθεί καλύτερος παίκτης στον κόσμο από τη FIFA , παίρνοντας το βραβείο The Best.

Το επίσημο βραβείο της FIFA για την ανάδειξη του καλύτερου παίκτη στον κόσμο θα δοθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2023, σε μια τελετή που θα πραγματοποιηθεί στη Ζυρίχη.

Αλλά σε αντίθεση με τη «Χρυσή Μπάλα», το βραβείο που δίνει στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή το γαλλικό περιοδικό «France Football», σε αυτό της FIFA, το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι ένα από τα κριτήρια για την απονομή. Έτσι ο Μέσι φαίνεται να προσπερνά το πλεονέκτημα που είχε ο Καρίμ Μπενζεμά, νικητής της «Χρυσής Μπάλας».

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των νικητών του «The Best» θα ξεκινήσει στις 12 Ιανουαρίου, δηλαδή 25 μέρες μετά τον τελικό του Μουντιάλ. Ωστόσο, η περίοδος ανάλυσης θα είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμένο, από τον Αύγουστο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Αυτό το περιθώριο κάνει τον Λιονέλ Μέσι να παραμένει φαβορί, αλλά κάποιοι υποστηρίζουν ότι η επιλογή των ψήφων από προπονητές, αρχηγούς και δημοσιογράφους μπορεί να κλίνει ακόμα και στον Κιλιάν Μπαπέ.

Οι αριθμοί των τριών βασικών υποψηφίων:

Λιονέλ Μέσι (Παρί ΣΖ/Αργεντινή): 74 αγώνες, 45 γκολ, 34 ασίστ

Καρίμ Μπενζεμά (Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία): 58 συμμετοχές, 50 γκολ, 16 ασίστ

Kιλιάν Μπαπέ (Παρί ΣΖ/Γαλλία): 84 αγώνες, 77 γκολ, 34 ασίστ

Ωστόσο, οι αριθμοί δεν είναι το παν στα βραβεία των καλύτερων, μετά από ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, το γεγονός ότι ο τελικός ήταν μεταξύ Αργεντινής και Γαλλίας, κατά συνέπεια μεταξύ του Λιονέλ Μέσι και του Κιλιάν Μπαπέ, μπορεί αυτό να ευνοήσει τον Αργεντινό, όπως αναφέρει σε σχετική ανάλυση η εφημερίδα της Βραζιλίας «O Globo». Δεν παίρνουν πάντα το έπαθλο αυτοί που έχουν καλύτερους αριθμούς, αλλά εκείνοι που κερδίζουν τις μεγάλες διοργανώσεις.

Ο Μέσι έχει υπέρ του το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Καρίμ Μπενζεμά, που έχασε το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ λόγω τραυματισμού, κατέκτησε το Champions League. Ο Κιλιάν Μπαπέ, παρά τα καλύτερα νούμερα, δεν έχει κατακτήσει κανένα σχετικό τρόπαιο αυτή τη σεζόν.

Οι τελευταίοι νικητές του «The Best» ήταν ο Πολωνός επιθετικός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, τώρα στη Μπαρτσελόνα αλλά «εκλεγμένος» ως παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, η Ισπανίδα επιθετικός της Μπαρτσελόνα Αλεξία Πουτέγιας, φαβορί για να πάρει ξανά το βραβείο της FIFA.