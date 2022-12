Κοινωνία

“Κιβωτός ”: Ο 19χρονος, η ασέλγεια, ο πατήρ Αντώνιος και η “δεύτερη” διαθήκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα μιλήσει σε αστυνομικούς ο ιερωμένος. Η κατηγορία για ασέλγεια σε ανήλικους και το αίτημα της μητέρας του 19χρονου. Θρίλερ με “χρυσή” διαθήκη που “ανατράπηκε” από χειρόγραφο σημείωμα υπέρ της “ΚτΚ”.

Για τις 9 Ιανουαρίου έχει λάβει κλήση από την Εισαγγελία, ο πατέρας Αντώνιος από την «Κιβωτό του Κόσμου», προκειμένου να δώσει ανωμοτί κατάθεση, για κακουργηματική ασέλγεια σε βάρος δυο ανηλίκων φιλοξενούμενων, αλλά και για ηθική αυτουργία σε σωματικές βλάβες ανήλικων τροφίμων.

Θεωρείται βέβαιο ότι δεν πρόκειται ο πατέρας Αντώνιος να προσέλθει ο ίδιος, αλλά θα εκπροσωπηθεί από τους δικηγόρους του. Αυτοί θα λάβουν αντίγραφα της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος του και θα ζητήσουν προθεσμία 15-20 ημερών, προκειμένου να μελετήσουν τα στοιχεία και να προετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς.

Ξεκίνησαν εν τω μεταξύ οι κλήσεις των οκτώ προσώπων που θεωρήθηκαν ύποπτοι για την υπόθεση. Ήδη τρεις υπάλληλοι δομών, έλαβαν κλήση για τις 27/12, ως ύποπτοι για τη σωματική κακοποίηση ανηλίκων φιλοξενούμενων. Οι δικηγόροι τους έλαβαν προθεσμία για τις 9 Ιανουαρίου και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσουν κι άλλη.

Σχετικά με τον πατέρα Αντώνιο, η έρευνα των δύο εισαγγελέων για τις καταγγελλόμενες κακοποιήσεις ολοκληρώθηκε και σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για τη διάπραξη, κατά περίπτωση, τεσσάρων αδικημάτων από τον ιερέα για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος. Αφορά τις καταγγελίες του 19χρονου σήμερα πρώην φιλοξενούμενου στη δομή επαρχιακής πόλης και ενός 15χρονου αγοριού.

Η μητέρα του 19χρονου, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Τετάρτη, μίλησε με ανακούφιση για την δικαστική εξέλιξη των καταγγελιών του παιδιού της και κάλεσε όποιο άλλο παιδί έχει να αναφέρει κάτι σχετικά με ασελγείς πράξεις σε βάρος του να το κάνει άμεσα, τώρα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η δικαστική έρευνα,

Στην εκπομπή μίλησε και ο πατήρ Ιγνάτιος Ζακάκης, ο οποίος στήριξε τον πατέρα Αντώνιο και το έργο του στην «Κιβωτό», αφήνοντας αιχμές και προς την Πολιτεία για όσα έγιναν ή δεν έγιναν τα προηγούμενα 25 χρόνια.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και η Κέλλυ Χεινοπώρου παρουσίασαν και έγγραφα – ντοκουμέντα σχετικά με μια μεγάλη κληρονομία, η οποία κατέληξε στην «Κιβωτό του Κόσμου», όμως πλέον έχει ξεκινήσει έρευνα για την πιστότητα της.

Όπως αναφέρθηκε, το 2005 υπήρξε μια δημόσια διαθήκη, σε συμβολαιογράφο ενώπιον μαρτύρων, από μια γυναίκα που είχε ζήσει για χρόνια στην Αυστραλία και η οποία άφηνε σε συγγενείς της, μετά θάνατον, περίπου 400.000 δολάρια Αυστραλίας και 100.000 δολάρια ΗΠΑ, συνολικής ισοτιμίας περίπου 250.000 ευρώ.

Η γυναίκα πέθανε το 2008 και αμέσως μετά εμφανίστηκε μια ιδιόχειρη διαθήκη, ουσιαστικά ένα σημείωμα λίγων γραμμών, υπογεγραμμένο χωρίς μάρτυρες, το οποίο ανέφερε πως ότι χρήματα βρεθούν μετά από τον θάνατο της, θα έπρεπε να δοθούν στο ίδρυμα (έτσι ονομάτιζε την «Κιβωτό») αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αυτό θα γινόταν «για την συγχώρεση την δική της και του ανδρός της».

Στο σημείωμα υπήρχε και Υστερόγραφο, όπου έγινε εντολή τα χρυσαφικά της να πωληθούν, από τον υπεύθυνο της «ΚτΚ» και τα χρήματα να διατεθούν για τις ανάγκες των παιδιών.

Ανιψιός της γυναίκας, που ήταν στους αρχικούς κληρονόμους, αποκλείστηκε όμως μετά από το χειρόγραφο σημείωμα που εμφανίστηκε «μυστηριωδώς», είπε στην εκπομπή «εμφανίστηκε μια διαθήκη, χωρίς να την γνωρίζουμε. Δεν ξέραμε τον γραφικό χαρακτήρα της θείας. Εμείς ξέραμε από την σύνταξη της διαθήκης το 2005, που ήταν δημόσια, ότι τα άφηνε σε εμάς όλα. Ξαφνικά αφού πέθανε, από την δημοσίευση της διαθήκης από το Πρωτοδικείο, μάθαμε ότι υπήρχε κι άλλη διαθήκη ιδιόχειρη. Μας προξένησε μεγάλη έκπληξη, αλλά σεβαστήκαμε την επιθυμία της. Τώρα , ξεκινήσαμε να ψάχνουμε την υπόθεση. Ψάξαμε την συμβολαιογράφο, αλλά δεν είναι το γραφείο της εκεί που ήταν τότε…».

Ειδήσεις σήμερα:

Ινδία - Αντόφ: Επικριτής του Πούτιν πέθανε “μυστηριωδώς”

Δράμα: Απόπειρα βιασμού 15χρονου στο σπίτι φίλου του

ΠΑΣΟΚόπιτα: Βασιλόπιτα ΠΑΣΟΚ με φλουρί… πεντοχίλιαρο (βίντεο)