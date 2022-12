Τεχνολογία - Επιστήμη

Εύβοια: Σεισμός αισθητός και στην Αττική

Μεγάλης διάρκειας και ιδιαίτερα αισθητή ήταν η σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή στο Λεκανοπέδιο

Σεισμός με επίκεντρο την Εύβοια, έγινε αισθητός στην Αττική stiw 14:24 της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην Εύβοια, σε απόσταση 5 χιλιομέετρων ανατολικά - νοτιαανατολικά των Ψαχνών.

Σύμφωνα με την μέτρηση, το μέγεθος του σεισμού ήταν 4,9 βαθμοί της Κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 13,2 χιλιόμετρα.

Μέσα στα πρώτα 30 λεπτά από τον σεισμό των 4.9 Ρίχτερ, έγιναν τέσσερις σεισμοί με επίκεντρο στην ίδια περιοχή, εντάσεως

2,3 Ρίχτερ στις 14:30,

1,5 Ρίχτερ στις 14:36

2,8 Ρίχτερ στις 14:44 και

3,5 Ρίχτερ στις 14:49

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Καθ. Ευθύμης Λέκκας, αφού επικοινώνησε με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, Χρήστο Στυλιανίδη συνεκάλεσε την Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης, προκειμένου να εξετάσει τη Σεισμική Δραστηριότητα στη περιοχή Ψαχνών -Χαλκίδος και να δρομολογήσει τις επόμενες δράσεις.





Παπαζάχος: Προσοχή αλλά όχι πανικός

Χρειάζεται προσοχή αλλά όχι ιδιαίτερος πανικός δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, αναφορικά με τον σεισμό 4,9 Ρίχτερ , που σημειώθηκε στις 2:24 το μεσημέρι, με επίκεντρο την περιοχή των Ψαχνών, στην Εύβοια. Ο κ. Παπαζάχος τόνισε ότι "είναι μια περιοχή γνωστή και εκεί υπάρχει το γνωστό ρήγμα των Ψαχνών.Θεωρητικά το ρήγμα αυτό έχει μια δυνατότητα να δώσει σεισμό ακόμη και έξι Ρίχτερ αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει.Αντίθετα μέχρι τώρα το ρήγμα αυτό έχει κινηθεί διαφορετικά όπως για παράδειγμα το 2008 όπου σημειώνονταν μικροσεισμοί για περίπου για ένα χρόνο". Ο κ. Παπαζάχος συνέστησε στους κατοίκους "να είναι προσεκτικοί, να τηρούν τις οδηγίες και δεν χρειάζεται κάποιος ιδιαίτερος πανικός".

