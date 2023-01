Οικονομία

Τουρισμός: Η “μεγάλη επιστροφή” σε ένα βίντεο

Το υπουργείο Τουρισμού, μέσα σε ένα βίντεο, παρουσιάζει την φετινή επιτυχία σε ταξιδιωτικά έσοδα και αφίξεις, καθώς και την επέκταση της σεζόν.



Με ένα βίντεο αποτυπώνει το υπουργείο Τουρισμού την φετινή επιτυχία σε ταξιδιωτικά έσοδα και αφίξεις, καθώς και την επέκταση της σεζόν που φαίνεται ότι γίνεται πράξη.

Στο απολογιστικό βίντεο «η μεγάλη επιστροφή του ελληνικού τουρισμού» υπογραμμίζεται ότι τα έσοδα για το 2022 εκτιμάται πως θα φτάσουν τα 18 δισ. ευρώ, με αγορές όπως αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας να καταγράφουν αυξήσεις +21,3%, +17,6% και +7,2% αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2019.

Επίσης, προβάλλονται τα σποτ από τις καμπάνιες προώθησης του 12μηνου τουρισμού και του citybreak, η συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς εκθέσεις, οι στρατηγικές συμφωνίες, τα προγράμματα ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού, καθώς και ο αντίκτυπος που υπήρξε σε διεθνή και ελληνικά ΜΜΕ.

