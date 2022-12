Αθλητικά

Ποδόσφαιρο: Αυτή είναι η ακριβότερη 11άδα στο κόσμο!

Πως άλλαξε τα δεδομένα το Μουντιάλ στο Κατάρ. Στη δεύτερη θέση σε αξία παίκτης που δεν αγωνίστηκε σε αυτό. Ούτε ένας Αργεντινός σε αυτήν!

Συνολικά 1,170 δισεκατομμύρια ευρώ κοστίζει η πιο ακριβή ενδεκάδα στον κόσμο, μετά την αύξηση που παρατηρήθηκε στις αξίες των παικτών από την συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Αυτό αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt, σημειώνοντας την επιστροφή του Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία/Παρί Σεν Ζερμέν) στην κορυφή με αξία 180 εκατομμύρια ευρώ, μπροστά από τον Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία/Μάντσεστερ Σίτι/170 εκατομμύρια), ο οποίος δεν είχε δράση τον τελευταίο μήνα, καθώς η Νορβηγία δεν προκρίθηκε στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Στην επίθεση βρίσκονται μαζί επίσης, με τον Μπουκάγιο Σάκα (Αγγλία/Άρσεναλ), οποίος έφτασε τα 100 εκατομμύρια μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, αλλά και τον Βινίσιους (Βραζιλία/Ρεάλ Μαδρίτης) με 120 εκατομμύρια.

Η θέση του τερματοφύλακα παραμένει στον Τιμπό Κουρτουά (Βέλγιο/Ρεάλ Μαδρίτης) με αξία στα 60 εκατομμύρια. Η άμυνα αποτελείται από τρεις κεντρικούς οπισθοφύλακες: Ματίς ντε Λιχτ (Ολλανδία/Μπάγερν/70 εκατομμύρια), Ρούμπεν Ντίας (Πορτογαλία/Μάντσεστερ Σίτι/75 εκατομμύρια) και Γιόσκο Γκβάρντιολ (Κροατία/Λειψία/75 εκατομμύρια). Ο Κροάτης έκανε «άλμα» 15 εκατομμυρίων μετά τη συμμετοχή του με την Κροατία στο Μουντιάλ.

Στη συνέχεια, στη μεσαία γραμμή υπάρχουν τρεις νεαροί που έχουν μια ολόκληρη καριέρα μπροστά τους: ο Πέδρι (Ισπανία/Μπαρτσελόνα/100 εκατομμύρια), ο Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία/Ντόρτμουντ/110 εκατομμύρια) και ο Φιλ Φόντεν (Αγγλία/Μάντσεστερ Σίτι/110 εκατομμύρια).

