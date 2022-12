Κόσμος

Γονείς έκλειναν με ταινία τα στόματα των παιδιών τους!

Τον δρόμο για την φυλακή πήραν μια 32χρονη και ένας 37χρονος στην Τουρκία επειδή βασάνιζαν τα τέσσερα παιδιά παιδιά τους στην Προύσα.

Τα παιδιά ηλικίας από 2 έως 10 ετών έχουν ήδη μεταφερθεί σε κοινωνικές δομές μετά τη σύλληψη και προφυλάκιση των γονιών τους,

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που παρουσίασαν και τις φωτογραφίες – ντοκουμέντα οι δύο γονείς κατηγορούνται μεταξύ άλλων, πως έκλειναν τα στόματα των παιδιών τους με ταινία να μην ακούγονται οι φωνές τους όταν τα χτυπούσαν ή τα έκαιγαν με αναπτήρα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν γείτονες και συγγενείς άκουσαν τις κραυγές από το εσωτερικό του σπιτιού της οικογένειας. Ένας συγγενής της οικογένειας ήταν αυτός, μάλιστα, που κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο τα βασανιστήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα των παιδιών ηλικίας 2, 5, 6 και 10 ετών υποστήριξε ότι «χτυπούσα τα παιδιά επειδή μου το ζητούσε ο πατέρας τους» με τον σύζυγό της να αρνείται κάθε γνώση για όσα περνούσαν τα παιδιά.

