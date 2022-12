Life

Πέθανε ο Jo Mersa

Ο Joseph «Jo Mersa» Marley, γιος του μουσικού Stephen Marley και εγγονός του θρύλου της ρέγκε μουσικής, Bob Marley, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 31 ετών.

Ένας εκπρόσωπος του τραγουδιστή επιβεβαίωσε το θάνατο του καλλιτέχνη στο Rolling Stone, χωρίς να διευκρινίσει τα ακριβή αίτια θανάτου του. Ο Τζαμαϊκανός Αμερικανός καλλιτέχνης reggae φέρεται να βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ένα όχημα.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός WZPP της Νότιας Φλόριντα δημοσίευσε στο Instagram ότι επιβεβαίωσε τον θάνατο του Jo Mersa και είπε ότι πέθανε από κρίση άσθματος, αν και δεν διευκρίνισε την τοποθεσία όπου συνέβη.Ο παππούς του ήταν πρωτοπόρος στο κίνημα της ρέγκε και γνωστός για τραγούδια όπως τα «Everything’s Gonna Be Alright», «Get Up, Stand Up», «Is This Love», «I Shot the Sheriff», «No Woman, No Cry» και περισσότερο.

Ο Bob Marley πέθανε το 1981 από μελάνωμα σε ηλικία μόλις 36 ετών. Είχε 11 παιδιά με επτά διαφορετικές γυναίκες. Σε μια συνέντευξή του είχε αναφέρει ότι το να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του ήταν πρόκληση. «Ο πατέρας μου δημιούργησε μια κληρονομιά βγάζοντας τραγούδια με νόημα», είπε.

Σε άλλη συνέντευξή του, ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν υπήρχε «καμία πίεση» να ανταποκριθεί στο επίθετό του.

