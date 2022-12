Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Προβλήματα τραυματισμών πριν το ντέρμπι των “αιωνίων”

Μέρος της προπόνησης έβγαλε ο Ουόλτερς. Ευχάριστα τα νέα για Μπωχορίδη. Δεν μπόρεσε να προπονηθεί ο Βεζένκοφ. Όλα τα αγωνιστικά νέα των δυο αντιπάλων.

Ευχάριστα ήταν τα νέα για τον Ντέγιαν Ράντονιτς, σήμερα (28/12), δύο ημέρες πριν από την ευρωπαϊκή «μητέρα των μαχών», στο ΟΑΚΑ, απέναντι στον Ολυμπιακό, για την 16η αγωνιστική της Euroleague. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είδε τον Νέιτ Ουόλτερς να βγάζει μέρος της προπόνησης, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στο ματς της 10ης αγωνιστικής της Basket League, με τον Απόλλωνα, στην Πάτρα. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τις πιθανότητες να είναι έτοιμος για το τζάμπολ στις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής (30/12) με τον Ολυμπιακό στη Euroleague.

Η επιστροφή του Λευτέρη Μποχωρίδη στις προπονήσεις αποτελεί μία ακόμη θετική εξέλιξη για τους «πράσινους». Ο γκαρντ των «πρασίνων» είχε υποστεί διάστρεμμα στο ματς με την Αρμάνι Μιλάνο και παρέμενε εκτός έκτοτε.

Ο Μαυροβούνιος τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ντέγιαν Ράντονιτς, που είχε ανησυχία πως δεν θα έχει τους δύο γκαρντ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, πλέον μπορεί να κάνει τα σχέδιά τους με εκείνους όσον αφορά στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Η συμμετοχή του Σάσα Βεζένκοφ στο πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, στο ΟΑΚΑ, είναι αμφίβολη, καθώς ο φόργουορντ του Ολυμπιακού δεν συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση της ομάδας του Πειραιά. Δύο ημέρες, πριν τη «μητέρα των μαχών», για την 16η αγωνιστική της Euroleague, o τεχνικός της ομάδας του Πειραιά, Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν γνωρίζει αν μπορεί να υπολογίζει στον καλύτερο παίκτη του.

Ο Βεζένκοφ ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό, εξαιτίας του οποίου δεν ταξίδεψε στην Καρδίτσα, απ΄ όπου πέρασε νικηφόρα ο πρωτοπόρος και αήττητος της Basket League, Ολυμπιακός χθες (27/12), για τη 10η αγωνιστική. Το ιατρικό τιμ είχε συστήσει στον Βεζένκοφ να ξεκουραστεί, αλλά τα νέα δεν ήταν ευχάριστα όσον αφορά στην αποθεραπεία του σήμερα. Ο Βεζένκοφ συνεχίζει να αισθάνεται ενοχλήσεις και απομένει να φανεί, αν θα καταφέρει να είναι παρών στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο τζάμπολ, στις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής (30/12), απέναντι στους «πράσινους».

