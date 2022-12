Life

Κέιτ Μίντλετον: Ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για ρούχα το 2022

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ξεπέρασε κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ της από το 2017, όταν είχε δαπανήσει 119.000 στερλίνες για την γκαρνταρόμπα της.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας είδε την αξία της γκαρνταρόμπας της να εκτοξεύεται στα ύψη κατά τη διάρκεια του 2022, καθώς οι νέες της βασιλικές υποχρεώσεις και oι περιοδείες στο εξωτερικό μετά το τέλος της πανδημίας, αυξήθηκαν.

Τα καινούργια ρούχα της Κέιτ Μίντλετον για το 2022 σύμφωνα με το δημοσίευμα της Dailymail κόστισαν 176.664 λίρες ξεπερνώντας το 2017 όπου είχε ξοδέψει 119.000 λίρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας επιλέγει να φορέσει αρκετές φορές τα ίδια ρούχα σε διαφορετικές επίσημες περιστάσεις, ενώ για πρώτη φορά στην τελετή απονομής των βραβείων Earthshot 2022 εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό φόρεμα σε σμαραγδί απόχρωση, το οποίο ενοικιάστηκε από τη βρετανική πλατφόρμα HURR.

Η βασίλισσα Ελισάβετ δεν είχε φορέσει παρά ελάχιστες φορές το ίδιο ρούχο μόνο για μία φορά ενώ η Νταϊάνα δε συνήθιζε να φοράει τα ίδια ρούχα ειδικά σε επίσημες εκδηλώσεις.

