Νέο μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο από τουρκικά αεροσκάφη

Δεν έχουν τέλος οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από την Τουρκία, αφού ακόμα και μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων επιμένουν να «ενοχλούν» στο Αιγαίο.

Σε νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου προέβησαν σήμερα έξι τουρκικά αεροσκάφη.

Πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο κινήθηκαν 4 τουρκικά μαχητικά F-16, ένα κατασκοπευτικό CN-235 και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72.

Συνολικά σημειώθηκαν 36 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Οι 5 έγιναν από τα μαχητικά, οι 17 από το ATR-72 και οι υπόλοιπες 14 από το CN-235.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

