Missing alert: Πού βρέθηκε η 14χρονη αγνοούμενη

Πού εντοπίστηκε η ανήλικη που είχε εξαφανιστεί από το Ζεφύρι πριν από ένα μήνα. Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού".

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί από το Ζεφύρι στα τέλη Νοεμβρίου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σχετικά με την εξαφάνιση της ανήλικης, για την οποία είχε σημάνει Missing Alert, αναφέρει τα εξής:

"Η περιπέτεια της Μιράντας Σ., 14 ετών, έληξε σήμερα το μεσημέρι δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Μιράντα Σ. βρέθηκε στην περιοχή της Καλαμάτας και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Μιράντα Σ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, όπως και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί".

