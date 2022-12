Αθλητικά

Λεβαδειακός - Ιωνικός: Νίκη χρυσάφι για τους Βοιωτούς στο ντέρμπι της “ουράς”

Σπουδαία νίκη πανηγύρισε ο Λεβαδειακός κόντρα στον Ιωνικό με 1-0, στο ντέρμπι των ουραγών

Την πιο σημαντική νίκη του έως τώρα στο πρωτάθλημα κατέκτησε ο Λεβαδειακός, επικρατώντας του Ιωνικού με 1-0 στο ντέρμπι της «ουράς» (15η αγωνιστική) και παίρνοντας βαθιά βαθμολογική «ανάσα», ανέβηκε μετά από αρκετές εβδομάδες πάνω απ’ την επικίνδυνη ζώνη. Στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, η ομάδα της Βοιωτίας έκλεισε με τρίποντο τις υποχρεώσεις της για το 2022 χάρις σε ένα εντυπωσιακό γκολ του Δούμτσιου στο 31’ και απέκτησε ένα μικρό προβάδισμα έναντι της ομάδας της Νίκαιας σε ενδεχόμενη ισοβαθμία, καθώς είχε πάρει «λευκή» ισοπαλία τον πρώτο γύρο στη Νεάπολη.

Το παιχνίδι είχε εξαιρετικό ρυθμό στο πρώτο μέρος, με τις δύο ομάδες να χάνουν σημαντικές ευκαιρίες. Στο 18’ το απευθείας φάουλ του Μουτίνιο, βρήκε σε ετοιμότητα τον Χουτεσιώτη που μπλόκαρε, ενώ στο 21’ από γύρισμα του Φαντιγκά από τα αριστερά ο Νίκος Ιωαννίδης έπιασε την κεφαλιά μέσα απ’ τη μικρή περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Στογιάνοβιτς.

Στο 24’ ο Νίκας έβγαλε εξαιρετική μπαλιά στον Βρακά, ο οποίος νικήθηκε από τον γκολκίπερ του Ιωνικού απ’ τα πέντε μέρα, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Άοσμαν «πάτησε» στην περιοχή, όμως το πλασέ του πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Στο 31’ ο Λεβαδειακός πήρε προβάδισμα στο σκορ. Από γρήγορη αντεπίθεση και μπαλιά του Μεχία, ο Δούμτσιος επιχείρησε σέντρα-σουτ που «κρέμασε» τον Χουτεσιώτη και κατέληξε στο βάθος της εστίας των φιλοξενούμενων, κάνοντας το 1-0 για την ομάδα της Βοιωτίας.

Οι «πράσινοι» είχαν άλλη μία καλή στιγμή στο 40’ με τον Μουτίνιο ο οποίος βγήκε στο τετ-α-τετ με τον Χουτεσιώτη, αλλά δεν μπόρεσε να τον νικήσει από κοντά.

Ο Ιωνικός μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο χάνοντας δύο ευκαιρίες με τον Άοσμαν. Στο 47’ ο Σύρος επιθετικός έκανε «τσαφ», αν και ήταν αμαρκάριστος στο ύψος του πέναλτι, ενώ στο 50’ η κεφαλιά του απ’ τη μικρή περιοχή πέρασε άουτ.

Στο 73’ οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν, καθώς ο Τσίμπσαχ αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Σιδηρόπουλου κι αποβλήθηκε, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο το έργο των παικτών του Ιωνικού. Ένα λεπτό αργότερα (74’) ο Χουτεσιώτης έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ το εξαιρετικό απευθείας φάουλ του Χάμοντ, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων το γύρισμα του Άοσμαν μέσα στην περιοχή του Λεβαδειακού πέρασε παράλληλα, χωρίς να βρει συμπαίκτη του μέσα στη μικρή περιοχή.

Στο 90’+5’ ο Στογιάνοβιτς μπλόκαρε την κοντινή κεφαλιά του Μασάς από τη σέντρα του Μύγα, με τον Σιδηρόπουλο να σφυρίζει δευτερόλεπτα αργότερα τη λήξη και τον Λεβαδειακό να παίρνει μία τεράστιας σημασίας νίκη στην προσπάθειά του για να παραμείνει στην κατηγορία.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Τσάπρας, Βήχος, Τζημοπουλος - Ν. Ιωαννίδης, Μύγας, Τσίμπσαχ, Άοσμαν.

Αποβολές: 73’ Τσίμπσαχ (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Στογιάνοβιτς, Κωνσταντινίδης (62’ Τζημόπουλος), Βήχος, Μπαχανάκ, Τσαπράς, Μεχία, Μουτίνιο, Χαμόντ, Νίκας (63’ Τορό), Βρακάς, Δούμτσιος (90’ Τσιριγώτης).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Σάκιτς, Σόουζα, Ρομαό, Μύγας, Τσιμπσάχ, Αντούνιες (46’ Μασάς), Φαντιγκά, Λοβέρα, Άοσμαν, Ν. Ιωαννίδης (70’ Ελευθεριάδης).

