Ελλείψεις φαρμάκων: Λουκέτο σε δύο φαρμακαποθήκες - Η ανάρτηση Πλεύρη

Στην αναστολή λειτουργίας δύο φαρμακαποθηκών αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Τwitter ο υπουργός Υγείας με αφορμή τις ελλείψεις φαρμάκων και τα μέτρα που λαμβάνει το υπ. Υγείας για να τις αντιμετωπίσει.

Συγκεκριμένα αναφέρει «Εξαιτίας της παγκόσμιας έλλειψης φαρμάκων λόγω μεγάλης ζήτησης κ μειωμένης παραγωγής κανένας δε θα παίζει με τη δημόσια υγεία.Οι εντολές σαφείς:αναστολή λειτουργίας σε όποιον δεν συνεργάζεται, όπως σε 2 φαρμακαποθήκες.Ο έλεγχος αφορά όλους, φάρμ. εταιρίες, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία».

Εξαιτίας της παγκόσμιας έλλειψης φαρμάκων λόγω μεγάλης ζήτησης κ μειωμένης παραγωγής κανένας δε θα παίζει με τη δημόσια υγεία.Οι εντολές σαφείς:αναστολή λειτουργίας σε όποιον δεν συνεργάζεται,όπως σε 2 φαρμακαποθήκες.Ο έλεγχος αφορά όλους φάρμ. εταιρίες, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 28, 2022

«Λουκέτο» σε δυο φαρμακαποθήκες καθώς αρνήθηκαν τον έλεγχο

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αποφάσισε σήμερα Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου την αναστολή άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων σε δύο φαρμακαποθήκες.

Οι δυο φαρμακαποθήκες, οι οποίες έχουν έδρα στη Βόρεια Ελλάδα αρνήθηκαν να υποβληθούν σε έλεγχο που είχε διατάξει ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ενώ η αναστολή ισχύει για χρονικό διάστημα μέχρι να επιθεωρηθεί από τον ΕΟΦ.

Έτσι οι φαρμακαποθήκες δεν νομιμοποιούνται όσο διαρκεί η αναστολή να διαθέτουν και να διακινούν φαρμακευτικά προϊόντα.

Υπενθυμίζεται, πως ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης είχε ζητήσει από τον ΕΟΦ να καλέσει όλες τις φαρμακαποθήκες να δηλώσουν τα αποθέματα από τα ελλειπτικά φάρμακα που διαθέτουν ενώ απαγόρευσε την εξαγωγή τους.

