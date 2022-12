Αθλητικά

Ολυμπιακός: Φινάλε στο 2022 με πεντάρα στον Αστέρα

Ο Χάμες και η... παρέα του μετέτρεψαν σε περίπατο για τον Ολυμπιακό το ματς με τον Αστέρα

Η «λάμψη», η ποιότητα και η κλάση του Χάμες Ροντρίγκες έφταναν και... περίσσευαν στον Ολυμπιακό και τον οδήγησαν σε μία άνετη επικράτηση επί του Αστέρα Τρίπολης με 5-0 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής, με τους Πειραιώτες να κλείνουν με μία εμφατική νίκη τις υποχρεώσεις τους για το 2022, μειώνοντας (με ματς περισσότερο) στους 9 βαθμούς την απόστασή τους απ’ την κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Μπιέλ, Χάμες, Μπακαμπού, Γκάρι Ροντρίγκες και Μασούρας «υπέγραψαν» τα γκολ της νίκης για τον Ολυμπιακό απέναντι στην αρκαδική ομάδα που παρατάχθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» με υπηρεσιακό τεχνικό τον Αλέξανδρο Μανιάτογλου, καθώς ο Άκης Μάντζιος θα αναλάβει επίσημα καθήκοντα από την Πέμπτη (29/12).

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε «εκρηκτικά» τον αγώνα. Στο 3’ από ασίστ του Φορτούνη, ο Χάμες πλάσαρε με τη μία από πλάγια δεξιά, αλλά όχι όσο δυνατά θα ήθελε, δίνοντας την ευκαιρία στον Παπαδόπουλο να μπλοκάρει σταθερά. Ένα λεπτό αργότερα (4’) η νέα πίεση των παικτών του Ολυμπιακού ψηλά απέδωσε καρπούς. Η μπάλα κατέληξε στον Φορτούνη που «σέρβιρε» προς τον Μπιέλ κι ο Ισπανός με αριστερό σουτ έξω απ’ την περιοχή έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους.

Στο 8’ ο Αστέρας έχασε τρομερή, τριπλή ευκαιρία για να ισοφαρίσει άμεσα. Από χαμηλή σέντρα του Τασουλή, ο Μπαράλες πλάσαρε με τη μία, ο Πασχαλάκης απέκρουσε ενστικτωδώς, ο Κρεσπί από πλάγια δεξιά σημάδεψε το δεξί δοκάρι των Πειραιωτών, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Ντομίνγκεθ πλάσαρε άουτ.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει την άμυνα του Αστέρα και στο 35ο λεπτό έφτασε και σε δεύτερο -πολύ ωραίο- γκολ. Ο Χάμες Ροντρίγκες απέφυγε δύο παίκτες με πολύ ωραία ντρίμπλα, έκανε το ένα-δύο με τον Χουάνγκ και με εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ με το αριστερό έξω απ’ την περιοχή έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Παπαδόπουλου, κάνοντας το 2-0 για τους Πειραιώτες.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς έχοντας μεγαλύτερη άνεση στις κινήσεις του μετά το 2-0 του πρώτο ημιχρόνου και στο 52’ έφτασε κοντά στο τρίτο γκολ, όμως το πλασέ του Μπιέλ έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρι του Παπαδόπουλου. Την ίδια κατάληξη είχε και το σουτ του Χουάνγκ στο 67’, όμως ένα λεπτό αργότερα ο Ολυμπιακός έφτασε στο 3-0. Από λάθος στην άμυνα του Αστέρα, ο Χάμες Ροντρίγκες έκλεψε την μπάλα και τη... σέρβιρε προς τον Μπακαμπού, ο οποίος «καθάρισε» τη νίκη των Πειραιωτών.

Στο τελευταίο εικοσάλεπτο ο Μίτσελ έριξε στο γήπεδο και τον Μαρσέλο κι ο Βραζιλιάνος λίγο έλειψε να χριστεί σκόρερ με το που μπήκε στο ματς, όμως το πλασέ του στο 76’ από δύσκολη θέση πέρασε λίγο άουτ. Στο 84’ έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ του Αστέρα, η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Γκάρι Ροντρίγκες που απέφυγε έναν αντίπαλο και με δυνατό σουτ, διαμόρφωσε το τελικό 4-0 για τον Ολυμπιακό.

Το... κερασάκι στην τούρτα της νίκης των «ερυθρόλευκων» έβαλε ο Γιώργος Μασούρας με κεφαλιά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έπειτα από ωραία σέντρα του Γκάρι Ροντρίγκες, κλείνοντας τη μεγαλύτερη εφετινή νίκη του Ολυμπιακού που πανηγυρίστηκε έξαλλα από την εξέδρα.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης (Αθηνών)

Κίτρινες: Ανδρούτσος, Εμβιλά, Σαμασέκου - Καρμόνα, Κρεσπί

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Πασχαλάκης, Ανδρούτσος, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ (71’ Μαρσέλο), Χουάνγκ Ιν-μπεόμ, Εμβιλά (80’ Σαμασέκου), Φορτούνης (63’ Γκάρι Ροντρίγκες), Μπιέλ, Χάμες Ροντρίγκες (72’ Μασούρας), Ελ Αραμπί (63’ Μπακαμπού).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Άκης Μάντζιος): Παπαδόπουλος, Κάστανο, Τζουκάνοβιτς, Άλβαρες, Καρμόνα, Ντομίνγκεθ, Τασουλής (61’ Σανταφέ), Μπαρτόλο (46’ Γκαρντάβσκι), Κρέσπι, Τιλίκα (61’ Ριέρα), Μπαράλες (72’ Μπερτόλιο).

