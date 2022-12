Κόσμος

Ρωσία: Ισόβια στον δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο του Περμ

Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε την Τετάρτη σε ισόβια κάθειρξη τον δράστη της περυσινής επίθεσης στο πανεπιστήμιο της πόλης Περμ, στα Ουράλια, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Ο 19χρονος Τιμούρ Μπεκμανσούροφ κρίθηκε ένοχος για το μακελειό που προκάλεσε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021. Κάτοχος άδειας οπλοφορίας, ο φοιτητής Νομικής πήγε οπλισμένος εκείνη τη Δευτέρα στο πανεπιστήμιο του Περμ και άρχισε να πυροβολεί, σκορπώντας τον θάνατο.

Ορισμένοι φοιτητές πήδηξαν από τα παράθυρα για να σωθούν, άλλοι κλειδώθηκαν στις αίθουσες.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν προτού ο δράστης αφοπλιστεί και συλληφθεί από αστυνομικούς.

Ο Τιμούρ Μπεκμανσούροφ ομολόγησε την ενοχή του, ζητώντας από τους δικαστές να μην του επιβάλουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα κρούσματα ένοπλης βίας στη Ρωσία, με τον πρόεδρο Πούτιν να κάνει λόγο για φαινόμενο «εισαγόμενο» από τις ΗΠΑ.

Τον Μάιο του 2021 ένας 19χρονος σκότωσε εννέα ανθρώπους σε σχολείο της πόλης Καζάν. Συνελήφθη και διαπιστώθηκε πως είχε άδεια για ημιαυτόματο όπλο.

Τον Οκτώβριο του 2018 ένας μαθητής γυμνασίου σκότωσε 19 ανθρώπους προτού αυτοκτονήσει σε λύκειο της πόλης Κερτς, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας.

