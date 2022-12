Πολιτισμός

Πέθανε ο Τζον Μπερντ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο έφερε η είδηση του θανάτου του Τζον Μπερντ.



Ο ηθοποιός και κωμικός Τζον Μπερντ πέθανε σε ηλικία 86 ετών, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του θανάτου του, ο Μπερντ πέθανε «ήσυχα» σε μια μονάδα ειδικής φροντίδας στο Σάσεξ.

Ο Μπερντ έγινε διάσημος για τα σκετς που έκανε μαζί με τους Τζον Φόρτσουν και Ρόρι Μπρέμνερ, στη σατιρική εκπομπή «Bremner, Bird and Fortune» για το βρετανικό δίκτυο Channel 4 και η επιτυχημένη εκπομπή παίχτηκε για 16 σεζόν από το 1999 ως το 2008.

Ο 61χρονος Μπρέμνερ φίλος και συνεργάτης του έγραψε: «Είναι ειρωνεία το γεγονός ότι ένας από τους μεγαλύτερους σατιρικούς μας, τόσο λαμπρός στο να μιμείται υπουργούς, δημόσιους υπαλλήλους ή υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ήταν ο ίδιος τόσο σεμνός και μετριοπαθής. Ο Τζον Μπερντ δεν ήταν, μέχρι το τέλος, ποτέ ευχαριστημένος με τον εαυτό του, νιώθοντας πάντα ότι θα έπρεπε να τα είχε καταφέρει καλύτερα. Η πραγματικότητα ήταν ότι ο ίδιος και ο φίλος και συνεργάτης του Τζον Φόρτουν, μαζί με τον Πίτερ Κουκ, ήταν πυλώνες του αντικαθεστωτικού κινήματος».

Comedian John Bird died peacefully on Christmas Eve, almost nine years to the day since his comedy partner John Fortune passed away.



Read more: https://t.co/TcbzXmkl3T



?? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/FL68qs0rsZ — Sky News (@SkyNews) December 28, 2022

Ο Μπρέμνερ, σύμφωνα με το protothema.gr δήλωσε επίσης ότι ήταν «εντυπωσιακό» ότι ο Μπερντ πέθανε παραμονή Χριστουγέννων, «εννέα χρόνια, σχεδόν, μετά τον Fortune, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 74 ετών την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2013».

Ο Μπερντ με τον Φόρτσουν έκαναν επίσης για σειρά ετών και τη σειρά «The Long Johns», στην οποία ο ένας από τους δύο υποδυόταν κάποιο διάσημο πρόσωπο και ο άλλος του έπαιρνε συνέντευξη. Οι δύο τους είχαν προταθεί για 4 βραβεία Bafta και κέρδισαν ένα το 1997.

Ο Μπερντ εμφανίστηκε, επίσης, στις ταινίες φαντασίας Jabberwocky, στις κωμικές σειρές Yes, Prime Minister, A Very Peculiar Practice, Chambers και One Foot In The Grave και στις αστυνομικές σειρές Jonathan Creek, Inspector Morse και Midsomer Murders.

Είχε γεννηθεί στο Νότιγχαμ και μετακόμισε στο Κέμπριτζ όπου και γνωρίστηκε με τον Φόρτσουν.

Εμφανίστηκε μεταξύ άλλων στην πολύ επιτυχημένη σειρά «Yes, Prime Minister», αλλά και στην αστυνομική σειρά «Inspector Morse».

